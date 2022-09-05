شؤون فلسطينية

الوفد الكويتي يباشر مقابلاته للتعاقد مع معلمين فلسطينيين

الوفد الكويتي يباشر مقابلاته للتعاقد مع معلمين فلسطينيين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين للعمل في دولة الكويت؛ باشر بإجراءات مقابلات المتقدمين للعمل في الكويت وصولاً إلى التعاقد مع من سيجتازون الاختبارات والمقابلات في الضفة وغزة.

وأوضحت الوزارة، اليوم الاثنين، أن المدعوين للاختبار والمقابلات هم من انطبقت عليهم الشروط بموجب الإعلان الصادر في حينه، حيث تم فرز الطلبات من خلال لجان مختصة في وزارة التربية الكويتية.

وفي هذا السياق، تفقد وكيل الوزارة نافع عساف والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية سائد رضوان، سير الاختبارات وإجراءات التعاقد مع المتقدمين، حيث التقوا الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية الكويتية رئيس اللجنة أسامة حسين سلطان نجم، وتم الاطلاع على سير المقابلات التي انطلقت صباح اليوم الاثنين.

يُشار إلى أن الوفد الكويتي وصل فلسطين يوم أمس عبر معبر الكرامة، حيث كان في استقباله الوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ومدير عام الشؤون الإدارية أمجد أبو حسين، ومدير دائرة العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح؛ إذ ستكون مدة زيارة الوفد عشرة أيام، ومما هو بالإشارة جدير؛ أن الكويت استأنفت استقدام معلمين فلسطينيين قبل أعوام حيث شكل ذلك خطوة على طريق تمتين التعاون التعليمي بين دولتي فلسطين والكويت.

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