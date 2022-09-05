شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يدين تنفيذ أحكام الإعدام في غزة

الاتحاد الأوروبي يدين تنفيذ أحكام الإعدام في غزة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تنفيذ أحكام الإعدام بحق خمسة سجناء في قطاع غزة أمس الأحد.

وأكدت البعثات في تصريح صحفي معارضتها الشديدة لتطبيق حُكم الإعدام مهما كانت الظروف، مشيرة إلى أن إلغاء حكم الإعدام يسهم في حماية الكرامة الإنسانية وفي تقدم وتطور حقوق الإنسان.

 وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يرى في حكم الإعدام حكماً قاسياً وغير إنساني وأنه لا يُشكل رادعاً للسلوك الإجرامي ويمثل إهدارا غير مقبولاً للكرامة والنزاهة الإنسانية.    

وأشارت إلى أنه ينبغي على سلطات الأمر الواقع في غزة الامتناع عن تنفيذ أي حُكم من أحكام الإعدام بحق السجناء وأن تلتزم بقرار تعليق تنفيذ  أحكام الإعدام الذي وضعته السلطة الفلسطينية إلى حين إلغاء عقوبة الاعدام بما يتماشى مع التوجه العالمي خاصة بعد التوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

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