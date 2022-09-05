التعليم العالي تعلن عن مقاعد ومنح دراسية في الأردن وتونس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن توفّر عدد من المقاعد الدراسية في الأردن بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) في تخصصات مختلفة، للعام 2022-2023.كما أعلنت الوزارة عن توفّر عدد من المنح الدراسية في تونس للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات محددة للعام 2022-2023، وذلك استكمالاً للمنح المخصصة لفلسطين.ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد والمنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.