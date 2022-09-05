التعليم العالي تعلن عن مقاعد ومنح دراسية في الأردن وتونس
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن توفّر عدد من المقاعد الدراسية في الأردن بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) في تخصصات مختلفة، للعام 2022-2023.
كما أعلنت الوزارة عن توفّر عدد من المنح الدراسية في تونس للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات محددة للعام 2022-2023، وذلك استكمالاً للمنح المخصصة لفلسطين.
ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد والمنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.
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