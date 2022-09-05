متضرروا عدوان 2014: احتجاج اليوم جزء من فعاليات عديدة ومستمرة سنقوم بها تجاه (أونروا)

هي جزء من فعاليات عديدة ومستمرة سنقوم بها تجاه وكالة الغوث حتى يتم إغلاق هذا الملف بالكامل.





وأضافوا: إننا نجد ممطالة من (أونروا) في الوعود التي أعطتنا إياها وكأنها تراجعت عن واجباتِها والتزاماتِها تجاه اللاجئين، وتنكرت لحقوقهم وهي وجِدت لخدمتهم.



وأوضح المتضررون أنهم جاءوا اليوم لمطالبة وكالة الغوث في صرف التعويضات، وفق العقود الموقعة بيننا وبينكم، وأن تحافظ على صورة وكالة الغوث كداعم حقيقي للاجئين الفلسطينيين.



وشددوا على رفضهم وبشكل قاطع أيَ تسويف وأي تأجيل لهذه القضية، ولن نقبل بأي مماطلات ووعود جديدة.



وطالبوا بوجود ردا عمليا وعاجل من وكالة الغوث، يعيد شيئاً من الثقة المفقودة تجاههم، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وذلك بصرف التعويضات كاملة لكل المتضررين في كافة المناطق.



رام الله - دنيا الوطنأكد متضرروا عدوان عام 2014، أن احتجاجهم اليوم أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا)،وقال متضرروا العدوان في بيان صحفي اليوم الإثنين،إن "معاناةَ أهلِ قطاعِ غزة بعد هذا العدوان لم تنتهِ بعد، حيث تلاه عدوان 2021 وتعرض قطاع غزة لعدوان جديد دمر فيه البيوت والاشجار والبنية التحتية ودمرت المنازل فوق رؤوس ساكنيها".