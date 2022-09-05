عاجل

  • حزب المحافظين البريطاني يعلن فوز ليز تراس بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء كثالث امرأة تتولى المنصب

مباشر | حزب المحافظين البريطاني يعلن فوز ليز تراس بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء كثالث امرأة تتولى المنصب

شؤون فلسطينية

متضرروا عدوان 2014: احتجاج اليوم جزء من فعاليات عديدة ومستمرة سنقوم بها تجاه (أونروا)

متضرروا عدوان 2014: احتجاج اليوم جزء من فعاليات عديدة ومستمرة سنقوم بها تجاه (أونروا)
جانب من الاحتجاج اليوم أمام مقر (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد متضرروا عدوان عام 2014، أن احتجاجهم اليوم أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا)، هي جزء من فعاليات عديدة ومستمرة سنقوم بها تجاه وكالة الغوث حتى يتم إغلاق هذا الملف بالكامل.

وقال متضرروا العدوان في بيان صحفي اليوم الإثنين،إن "معاناةَ أهلِ قطاعِ غزة بعد هذا العدوان لم تنتهِ بعد، حيث تلاه عدوان 2021 وتعرض قطاع غزة لعدوان جديد دمر فيه البيوت والاشجار والبنية التحتية ودمرت المنازل فوق رؤوس ساكنيها".

 وأضافوا: إننا نجد ممطالة من (أونروا) في الوعود التي أعطتنا إياها وكأنها تراجعت عن واجباتِها والتزاماتِها تجاه اللاجئين، وتنكرت لحقوقهم وهي وجِدت لخدمتهم.

وأوضح المتضررون أنهم جاءوا اليوم لمطالبة وكالة الغوث في صرف التعويضات، وفق العقود الموقعة بيننا وبينكم، وأن تحافظ على صورة وكالة الغوث كداعم حقيقي للاجئين الفلسطينيين.

وشددوا على رفضهم وبشكل قاطع أيَ تسويف وأي تأجيل لهذه القضية، ولن نقبل بأي مماطلات ووعود جديدة.

وطالبوا بوجود ردا عمليا وعاجل من وكالة الغوث، يعيد شيئاً من الثقة المفقودة تجاههم، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وذلك بصرف التعويضات كاملة لكل المتضررين في كافة المناطق.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يدين تنفيذ أحكام الإعدام في غزة

الاتحاد الأوروبي يدين تنفيذ أحكام الإعدام في غزة

كشف وآلية السفر عبر معبر رفح الثلاثاء

كشف وآلية السفر عبر معبر رفح الثلاثاء

التعليم العالي تعلن عن مقاعد ومنح دراسية في الأردن وتونس

التعليم العالي تعلن عن مقاعد ومنح دراسية في الأردن وتونس

منظمة تحالف المسيحيين الفلسطينيين الامريكان تطالب مجلس الكنائس العالمي اعتبار اسرائيل دولة فصل عنصري

منظمة تحالف المسيحيين الفلسطينيين الامريكان تطالب مجلس الكنائس العالمي اعتبار اسرائيل دولة فصل عنصري

الاحتلال يمدد اعتقال الصحفية المقدسية لمى غوشة

الاحتلال يمدد اعتقال الصحفية المقدسية لمى غوشة

&#34;الخارجية&#34;: نفخ المستوطنين بالبوق في باحات &#34;الأقصى&#34; دعوة صريحة لهدمه

"الخارجية": نفخ المستوطنين بالبوق في باحات "الأقصى" دعوة صريحة لهدمه

الهيئة المستقلة تطالب المجتمع الدولي معاملة الإسرائيليين بالمثل رداً على تقييد دخول الأجانب

الهيئة المستقلة تطالب المجتمع الدولي معاملة الإسرائيليين بالمثل رداً على تقييد دخول الأجانب

وزارة الخارجية: نفخ المستوطنين بالبوق في باحات الأقصى دعوة صريحة لهدمه

وزارة الخارجية: نفخ المستوطنين بالبوق في باحات الأقصى دعوة صريحة لهدمه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التعليم العالي تعلن عن مقاعد ومنح دراسية في الأردن وتونس

التعليم العالي تعلن عن مقاعد ومنح دراسية في الأردن وتونس

متضرروا عدوان 2014: احتجاج اليوم جزء من فعاليات عديدة ومستمرة سنقوم بها تجاه (أونروا)

متضرروا عدوان 2014: احتجاج اليوم جزء من فعاليات عديدة ومستمرة سنقوم بها تجاه (أونروا)

وزارة الخارجية: نفخ المستوطنين بالبوق في باحات الأقصى دعوة صريحة لهدمه

وزارة الخارجية: نفخ المستوطنين بالبوق في باحات الأقصى دعوة صريحة لهدمه

خلف يدعو (أونروا) للتعجيل بإعادة إعمار قطاع غزة

خلف يدعو (أونروا) للتعجيل بإعادة إعمار قطاع غزة

هيئة الأسرى: قرابة الشهر على إضراب الأسير أحمد موسى وسط تخوفات على مصيره

هيئة الأسرى: قرابة الشهر على إضراب الأسير أحمد موسى وسط تخوفات على مصيره

بلدية دير البلح تطلع وفداً من البنك الدولي على مشروع إغلاق المكب الشرقي بعد

بلدية دير البلح تطلع وفداً من البنك الدولي على مشروع إغلاق المكب الشرقي بعد

فدا يدين تنفيذ أحكام الإعدام في غزة

فدا يدين تنفيذ أحكام الإعدام في غزة

أبو هولي: التحديات المالية والسياسية التي تواجه (أونروا) يتطلب دعماً عربياً ودولياً

أبو هولي: التحديات المالية والسياسية التي تواجه (أونروا) يتطلب دعماً عربياً ودولياً

منوعات

شاهد كيف واجهت أصالة نصري تسريب أغنيتها الجديدة

شاهد كيف واجهت أصالة نصري تسريب أغنيتها الجديدة

شاهد: إعلامية مصرية تنفجر على محمد عطية بسبب تصريحاته عن المساكنة قبل الزواج

شاهد: إعلامية مصرية تنفجر على محمد عطية بسبب تصريحاته عن المساكنة قبل الزواج

بعد الانتقادات الكبيرة.. نبيلة عبيد توجه رسالة لسعد لمجرد بسبب أغنيته الأخيرة

بعد الانتقادات الكبيرة.. نبيلة عبيد توجه رسالة لسعد لمجرد بسبب أغنيته الأخيرة

الأقوى على الإطلاق.. مي العيدان تهاجم محمد الترك ودنيا بطمة بعد انفصالهم

الأقوى على الإطلاق.. مي العيدان تهاجم محمد الترك ودنيا بطمة بعد انفصالهم

شاهد: رقص دينا الشربيني المثير للجدل على أغنية &#34;برج الحوت&#34;

شاهد: رقص دينا الشربيني المثير للجدل على أغنية "برج الحوت"

شاهد: سمية الخشاب تنفعل بسبب مقتل طالبة المنوفية &#34;ربوا ولادكم&#34;

شاهد: سمية الخشاب تنفعل بسبب مقتل طالبة المنوفية "ربوا ولادكم"

شاهد: صورة لياسمين صبري مع طفلة.. والجمهور يخمن &#34;طفلتها&#34;

شاهد: صورة لياسمين صبري مع طفلة.. والجمهور يخمن "طفلتها"

شاهد: موسيقار شهير ينفعل على مذيعة مصرية &#34;أنا جيت البرنامج محتاج هتدوني كام؟&#34;

شاهد: موسيقار شهير ينفعل على مذيعة مصرية "أنا جيت البرنامج محتاج هتدوني كام؟"

شاهد: فارس كرم يواصل هجومه على ميريام فارس بعد تهديدها له بالمحاكم

شاهد: فارس كرم يواصل هجومه على ميريام فارس بعد تهديدها له بالمحاكم

عربي

حملة بحرية في لبنان تمسكا بحقه الكامل بمياهه وحدود ثرواته

حملة بحرية في لبنان تمسكا بحقه الكامل بمياهه وحدود ثرواته

هزة أرضية تضرب السعودية

هزة أرضية تضرب السعودية

قطر: تؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن يأخذ في الاعتبار مخاوف الجميع

قطر: تؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن يأخذ في الاعتبار مخاوف الجميع

لبنان: موعد زيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

لبنان: موعد زيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل