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  • الباز: سيتم توزيع المبلغ على 250 شاب بواقع 2000 دولار يتم سدادهم بنظام التقسيط 50 دولار شهرياً

شؤون فلسطينية

صندوق دعم الشباب يوضح لـ"دنيا الوطن" تفاصيل تزويج 250 شاب بغزة

صندوق دعم الشباب يوضح لـ"دنيا الوطن" تفاصيل تزويج 250 شاب بغزة
تعبيرية
خاص دنيا الوطن- عماد أبو سيف
أكد المدير العام لصندوق دعم الشباب الفلسطيني علاء الباز، اليوم الإثنين، أنه تم توقيع اتفاقية تفاهم يوم السبت الماضي ما بين اللجنة القطرية وصندوق دعم الشباب الفلسطيني؛ لتزويج 250 شاب بقيمة اجمالية 500 ألف دولار، ضمن منحة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية.

 وقال الباز في حديثه لـ"دنيا الوطن"، إنه: "سيتم توزيع المبلغ على 250 شاب بواقع 2000 دولار، يتم سدادهم بنظام التقسيط 50 دولار شهرياً مع فترة سماح لمدة شهر فور استلام المبلغ".

وأضاف: أنه لم يتم تحديد موعد فتح التسجيل حتى اللحظة وبانتظار الانتهاء من برتوكول توقيع الاتفاقية وتوريد المبلغ للحسابات. 

وحول  معايير التسجيل، ذكر المدير العام لصندوق دعم الشباب الفلسطيني أن الفئة المستهدفة ستكون للشباب من 22 عاماً إلى 35 عاماً، وأن يكون الشاب خاطب وليس متزوج وفلسطيني الجنسية.

وأكد الباز أن اختيارالأسماء سيتم بنظام القرعة المباشرة، للحفاظ على الشفافية والنزاهة.

وأشار إلى أن الإعلان عن فتح باب التسجيل للمقبلين على الزواج سيتم بشكل رسمي فور الانتهاء من الإجراءات البروتوكولية، وذلك عبر الموقع الرسمي للصندوق، والهيئة العامة للشباب والثقافة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر وسائل الاعلام المختلفة.

ونوه الباز في ختام حدثيه، إلى أن من يتم اختيارهم بالقرعة، يتم الطلب منهم خمسة مستندات رسمية وهي: صورة هوية العريس والعروس وعقد الزواج مصدّق من المحكمة وصورة هوية للكفيل وآخر استمارة راتب له.

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