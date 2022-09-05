بلدية دير البلح تطلع وفداً من البنك الدولي على مشروع إغلاق المكب الشرقي بعد

رام الله - دنيا الوطنأطلعت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة وفداً من البنك الدولي- الاتحاد الأوروبي على سير العمل بمشروع إغلاق مكب دير البلح وفق المعايير الصحية والفنية الدولية بعد تنفيذ 70% من أعماله.ورحب رئيس البلدية دياب الجرو بالوفد الزائر مبيناً أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع وأفضلها التي تعود بالفائدة على أهالي المدينة حيث يساهم في منع التلوث والقضاء على المكرهة الصحية التي يعاني منها سكان المدينة.وعبر عن شكره لكل من سهم في إنجاز هذا المشروع ومنع الأذى عن السكان، وأضاف: سكان المدينة ممنونين لداعمي ومنفذي المشروع في القضاء على المكرهة الصحية وتحويلها لمحمية طبيعية، وأضاف: تجتمع جميع الأطراف على مبدأ الإنسانية لتوفير حياة جميلة بسلام وأمان وبيئة خالية من الأمراض.وشدد على أهمية الحفاظ على هذا الإنجاز والذي سيتحول في المستقبل لمحمية طبيعية لتنزه السكان وإيجاد مكان جميل يغير الصورة الذهنية السابقة لوجود مكب للنفايات ومكاره.من جهته، أوضح ساري الطواشي رئيس قسم النظافة أنه تم إغلاق المكب من قبل البلدية بالتعاون مع مجلس إدارة النفايات الصلبة خاصة أنه كان يشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين من خلال اندلاع الحرائق وتشكل غيوم كثيفة وروائح كريهة تضر بالصحة العامة، لافتاً إلى توقف ترحيل النفايات للمكب الشرقي منذ يوليو 2018 وترحيلها إلى مكب صوفا، معبراً عن شكره لمن ساهم في التخلص من هذه المكرهة بشكل كامل.وبين أن البلدية على إثر المشروع وللتخلص من المكاره الصحية وتوفير بيئة آمنة قامت بإغلاق جميع المكبات العشوائية بالمدينة والتخلص منها وتحويلها إلى أماكن خضراء، وأضاف: نتمنى أن يتم قريباً بتحويل مكان المكب الشرقي لمحمية طبيعية تخدم السكان.