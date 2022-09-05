البطش: عملية نفق الحرية ضربة أمنية للاحتلال الإسرائيلي



ووجه البطش رسالة إلى أهالي الضفة الغربية قائلاً: "نوجه نداءنا لكل رفاق السلاح في الضفة وكل فلسطين بأن تتصاعد المقاومة وأن يواصلوا طريق التحرير".



وأضاف: "نقول للأسرى بأن لديكم مقاومة لن تدخر جهدًا من أجل انتزاع حريتكم".



ووجه البطش التحية لذوي الأسرى وعوائلهم، مؤكداً أن تصعيد المقاومة في الضفة وعملياتها متواصلة ولن تتوقف.



وأضح أن الطريق إلى القدس والأغوار لن تكون عبر فوهة البندقية ولن تكون إلا بالمقاومة.