البطش: عملية نفق الحرية ضربة أمنية للاحتلال الإسرائيلي
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أن عملية انتزاع الحرية التي نفذها ستة من الأسرى الأبطال ضربت القاعدة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي.
وقال البطش في كلمته خلال مهرجان دعمًا لحق الأسرى في الحرية بالذكرى السنوية الأولى لعملية انتزاع الحرية "نفق جلبوع": إن "الحركة الأسيرة انتصرت على الاحتلال الصهيوني في معركة "موحدون في وجه السجان".
وأضاف: الحركة الأسيرة قدمت الدليل الدائم أن الفلسطيني لا يستسلم وأثبت أجدر بالحياة من العدو، مشيراً إلى أن ما قدمه الأسير خليل عواودة يدّرس في كل مدارس الثورة بالعالم.
وأضح أن الطريق إلى القدس والأغوار لن تكون عبر فوهة البندقية ولن تكون إلا بالمقاومة.
ووجه البطش رسالة إلى أهالي الضفة الغربية قائلاً: "نوجه نداءنا لكل رفاق السلاح في الضفة وكل فلسطين بأن تتصاعد المقاومة وأن يواصلوا طريق التحرير".
وأضاف: "نقول للأسرى بأن لديكم مقاومة لن تدخر جهدًا من أجل انتزاع حريتكم".
ووجه البطش التحية لذوي الأسرى وعوائلهم، مؤكداً أن تصعيد المقاومة في الضفة وعملياتها متواصلة ولن تتوقف.
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