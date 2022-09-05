الأسيران الشقيقان أحمد وعدال موسى يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ29

رام الله - دنيا الوطنيواصل المعتقلان الشقيقان أحمد وعدال موسى إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الـ29 على التوالي، رفضا لاعتقالهما الإداري.وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن المعتقل أحمد موسى، القابع في "عيادة سجن الرملة"، يعاني من أمراض في القلب والكلى.وبدأ المعتقلان أحمد (44 عاما)، وعدال (34 عاما) القابع في سجن "عوفر"، بالإضراب في اليوم الثاني منذ اعتقالهما في السابع من آب/أغسطس.أحمد وعدال موسى كلاهما أسيران سابقان، علما أنّ المعتقل أحمد خاض إضرابا عن الطعام عام 2019 ضد اعتقاله الإداريّ واستمر لمدة 31 يومًا، تعرض خلاله لجلطة أثرت على قدمه ويده، كما خضع لعملية قلب مفتوح في وقت سابق.