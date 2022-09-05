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شؤون فلسطينية

فدا يدين تنفيذ أحكام الإعدام في غزة

فدا يدين تنفيذ أحكام الإعدام في غزة
حزب فدا
رام الله - دنيا الوطن
أدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشدة أحكام الإعدام التي نفذتها وزارة الداخلية في غزة أمس الأحد، مؤكدا رفضه القاطع لها، ومشددا أنها "لا تمثل حلا ولا مدخلا صحيحا للخروج من الأوضاع العامة المتردية التي يعيشها الأهل في القطاع بما فيها الفلتان الأمني والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية".

واعتبر أن ما "قامت به حركة حماس حين لجأت لتنفيذ هذه الأحكام يمثل تكريسا للانقسام وهروبا للأمام من استحقاقات المصالحة الوطنية الشاملة ومحاولة منها لتعزيز سلطتها غير الشرعية".

وقال إن "أحكام الإعدام تلك مدانة بشدة ومرفوضة بشكل قاطع من قبلنا وتمثل انتهاكا للقوانين والاتفاقيات الفلسطينية وخاصة القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها فلسطين".

وأضاف "فدا" أن أحكام الإعدام ذاتها افتقرت لأبسط شروط المحاكمة العادلة المفترض توفيرها للمتهمين كما نصت على ذلك المادة (101) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 الساري المفعول في القطاع، هذا إضافة لتعرض المواطنين الخمسة الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام للتعذيب أثناء فترة التحقيق والاستجواب.

وتابع " أن الإطار الزمني الخاص بإصدار الحكم على بعض المدانين كان وجيزاً، كما لم تخضع الأحكام لمصادقة رئيس دولة فلسطين وفق أحكام المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني".

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