حملة بحرية في لبنان تمسكا بحقه الكامل بمياهه وحدود ثرواته



وأضاف: "وحدة موقفنا ضمانة حقوقنا، وثرواتنا لأجيالنا المتطلعة بثبات لتجسيد طموحاتها بوطن تصنعه على قدر أحلامها بظل علم البلاد".



وأوضح المشرف على الشباب الوطني في طرابلس المحامي عبد الناصر المصري، قائلا: "إن الحملة رسالة إلى العدو تقول إن المثلث القوي، "الجيش والشعب والمقاومة"، متمسك باستخراج ثروته النفطية، وإن منع لبنان من ذلك يجب أن ينتهي تحت ضغط قوة الشعب، وأن يكون ذلك سببا لتعافي لبنان اقتصاديا".











رام الله - دنيا الوطنتحت شعار "نفط لبنان للبنان"، انطلقت مراكب بحرية في لبنان، من ميناء طرابلس مرورا بشواطئ ومناطق عدة وصولا إلى الناقورة، في إطار تمسك اللبنانيين بحقهم بمياههم وثروتهم النفطية.وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد علق الرئيس اللبناني، ميشال عون، على الحملة التي نظمتها "الحملة الأهلية لحماية الثروة الوطنية"، قائلا: "تحية إلى شباب لبنان المشاركين بالحملة البحرية تمسكا بحق لبنان الكامل بمياهه وحدوده وثرواته".