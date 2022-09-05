الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد طاهر زكارنة

رام الله - دنيا الوطننعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد الشاب طاهر محمد زكارنة (19 عاماً)، الذي ارتقى صباح اليوم الاثنين شهيداً برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين.وقالت الحركة إن الشهيد زكارنة الذي أفرج عنه من سجون الاحتلال بتاريخ 3-8-2021م، قد لبى نداء الواجب أسيراً وشهيداً، لافتةً إلى أنه أحد عناصرها.وأكدت أن جرائم الاحتلال المتصاعدة لن توقف مسيرة المقاومة، مشيدةً بعزيمة أبناء شعبنا وإرادة المقاومة في كل الساحات التي تقف سداً منيعاً في وجه التغول والاقتحام، وتصنع ملاحم الاشتباك على امتداد الضفة ضد جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين.