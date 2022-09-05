وزارة الاقتصاد الوطني تمنح 10 مصانع رخص تشغيل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاثنين، عن منحها رخص تشغيل ل10 مصانع بلغ قيمة رأس مالها قرابة 8 مليون دولار، حيث وفرت هذه المصانع قرابة 73 فرصة عمل.وأشار التقرير الإحصائي إلى أن الوزارة رخصت 7 مصانع جدیدة برأس مال بلغ 7.4 ملیون دولار، حيث توزعت هذه المصانع على عدة مجالات من الصناعات التحویلیة، واستحوذت صناعة المنتجات الغذائية على الحصة الأكبر وبنسبة 59.3% من إجمالي رأس المال، فيما استحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على نسبة 11.3%.ووفقا للتقرير، فقد بلغت عدد المصانع المرخصة ضمن الفئة التي يتراوح رأس مال الواحد منها أقل من 100 ألف، ثلاثة مصانع ، في حين بلغ عدد المصانع المرخصة ضمن الفئة التي يتراوح رأس مال الواحد منها ما بين مئة ألف دولار ونصف المليون مصنعان، إضافة إلى مصنعين راس مال الواحد منهما اكثر من مليون دولار أمريكي.وتركزت هذه المصانع في محافظات أريحا، الخليل، بيت لحم، جنين، رام االله، نابلس.