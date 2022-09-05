هزة أرضية تضرب السعودية

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية، طارق أبا الخيل، عن رصد هزة أرضية خفيفة جدا في منطقة الباحة، شعر بها بعض السكان، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.وفي تصريحات لقناة (الإخبارية)، أوضح طارق أبا الخيل أن "الهزة الأرضية التي ضربت منطقة الباحة خفيفة جدا".وأشار أبا الخيل إلى أنه "في العادة لا يتم الحديث عن هكذا نوع من الهزات الأرضية، لكن ولقربها من سطح الأرض وشعور السكان بها، تم الإعلان عنها"، موضحا أنها "كانت بقوة 1.95 درجة على مقياس ريختر".وذكر أن "المملكة السعودية على صفيحة تباعدية وليست تصادمية، لذلك نرى بأن الهزات الأرضية جميعها خفيفة".وصباح يوم الأربعاء الماضي، أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أنها رصدت عند الساعة 9:34 بالتوقيت المحلي، هزة أرضية بقوة 3.62 على مقياس ريختر، جنوب غرب الباحة.