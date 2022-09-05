حماس تنعى الشهيد زكارنة وتبارك عمليات المقاومة بالضفة

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد الشاب طاهر زكارنة (19عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال أثناء التصدي لاقتحام بلدة قباطية جنوب جنين.وبارك (حماس) في بيان لها اليوم الاثنين، عمليات المقاومة المتصاعدة التي دافعت عن أبناء شعبنا، وأصابت وأربكت الاحتلال؛ فبعد عملية الأغوار النوعية، استهدفت جنوده في سلواد والنبي صالح، واشتبكت مع قواته المقتحمة لطوباس وجنين ومخيم العين.وقالت "إنّ دماء شهدائنا ستكون الوقود الذي يشعل الثورة حتى طرد هذا العدو الصهيوني المجرم من أرضنا المحتلة".