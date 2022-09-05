وزارة الاتصالات تطلق خدمة عدم المحكومية في 13 مكتب بريد جديد

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة عدم المحكومية في 13 مكتب بريدي في عدة مناطق في محافظات الضفة الغربية.وأشارت الوزارة، في بيان، أن المكاتب البريدية موزعة، في نابلس: مكتب بريد سالم، ومكتب بريد عصيرة الشمالية، ومكتب بريد بيت أمرين، وفي محافظة جنين: مكتب بريد برطعة، ومكتب بريد اليامون، ومكتب بريد السيلة الحارثية، أما محافظة طولكرم: في مكتب بريد قفين، ومكتب بريد الزاوية، وفي محافظة سلفيت: مكتب بريد كفل حارس، ومكتب بريد كفر الديك، وفي محافظة الخليل: مكتب بريد بيت أمر، ومكتب بريد السموع، وفي محافظة بيت لحم: مكتب بريد تقوع.ونوهت إلى أن هذه الخدمات ستتوفر في كافة المكاتب البريدية لجميع المحافظات خلال الفترة المقبلة، ليتمكن المواطن من الحصول عليها بسهولة.وأشارت إلى أن خدمات عديدة سيتم الحصول عليها من خلال هذه المكاتب البريدية، وأهمها: خدمات بنك البريد، وتسديد جميع خدمات "palpay"، والخدمات البريدية، مثل: شحن الطرود الداخلية والخارجية، وخدمة الرسائل المسجلة وصناديق البريد.