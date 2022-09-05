"الصحة" توضح حقيقة الخلل في جهاز فحص الثدي لدى صحة طولكرم

رام الله - دنيا الوطننفى مدير عام المهن الطبية في وزارة الصحة أسامة النجار صباح اليوم الاثنين، ما نشره نقيب الأشعة في الضفة الغربية رامي الخضور بخصوص جهاز فحص الثدي في صحة طولكرم.وكان الخضور قال في تصريح له، إن جهاز تصوير الثدي في صحة طولكرم به خلل فني يظهر وجود كتل سرطانية عن نساء سليمات من المرض.وأكد النجار أن ما نشره الخضور هو أمر غير صحيح، وهو ما أكده رئيس قسم الأشعة في صحة طولكرم، حيث أكد سلامة الجهاز وعدم صحة المعلومات التي نُشرت.وقال النجار إن هناك رقابة دورية على جميع الأجهزة الطبية في وزارة الصحة من قبل وحدة الهندسة الطبية، وفي حال وجود خلل في أي جهاز يتم إيقاف العمل به إلى حين إصلاحه، لضمان الحصول على أفضل النتائج وتقديم الخدمات ذات جودة للمواطنين.