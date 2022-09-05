شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

الإحصاء: انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الجهاز المركزي للاحصاء، بأن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضا حادا مقداره 11.41% خلال شهر تموز 2022، مقارنة بشهر حزيران 2022.

وأوضح أن انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفض إلى 105.04 خلال تموز 2022 مقارنة بـ118.57 خلال حزيران 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا حادا مقداره 13.09% خلال شهر تموز 2022 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا خلال شهر تموز 2022 مقارنة بشهر حزيران 2022 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة الأثاث، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وأنشطة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الملابس، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعا في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أهمها صناعة المنسوجات، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا حادا مقداره 12.13% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا حادا مقداره 9.72% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

بينما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 8.61% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

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