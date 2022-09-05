شاهد: إصابة 16 شخصاً بينهم أطفال جراء سقوط لعبة ملاهي في الهند



وتم نقل الجرحى إلى المستشفى المدني بالمرحلة السادسة ومستشفى فورتيس في موهالي، وعانى معظمهم من إصابات في الظهر والفكين، لكن جميعهم خرجوا من دائرة الخطر، وكان من المفترض أن تنتهي الحفلة المعروفة باسم "جسر لندن" في 31 آب/ أغسطس، ولكن تم تمديدها حتى 11 أيلول/ سبتمبر



وتعقيباً على الحادثة، قال المنظم صني سينغ: "سنكتشف كيف حدث هذا، يبدو أن هناك مشكلة فنية، في وقت سابق أيضاً، قمنا بتنظيم العديد من المناسبات ولكن هذا لم يحدث أبداً، سنتعاون مع الشرطة والإدارة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).













رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الهندية، اليوم الإثنين، إصابة ما لا يقل عن 16 شخصاً بينهم أطفال، بجروح خطيرة بعد سقوط لعبة ملاهي من ارتفاع 50 متراً فوق سطح الأرض، خلال مناسبة أقيمت في دوسيهرا بمدينة موهالي الهندية.