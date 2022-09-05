دولي

سلطات الاحتلال تفرض تعديل قواعد تأشيرات دخول الأجانب للضفة الغربية

سلطات الاحتلال تفرض تعديل قواعد تأشيرات دخول الأجانب للضفة الغربية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستبدأ اليوم الإثنين، في تطبيق إجراءات جديدة تقيد الدخول إلى الضفة الغربية والإقامة فيها.

وتستهدف هذه القيود التي نشرت في شباط/ فبراير الماضي، الأجانب الراغبين في الإقامة، أو العمل، أو الدراسة، أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج "ايراسموس".

وتأجل تطبيق هذه الإجراءات، التي انتقدتها منظمة (هاموكيد) الإسرائيلية لحقوق الإنسان وأيضا المفوضية الأوروبية، مرتين لاعتراض 19 مدعياً أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

كما لن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى إسرائيل وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوماً وتحديد ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية وما إذا كان يمتلك أرضاً أو قد يرث أرضا. 

ولن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر مطار تل أبيب إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية والمعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وتفرض الإجراءات الجديدة التي تقع في 97 صفحة في بعض الحالات كفالة قد تصل إلى سبعين ألف شاقل (نحو 20 الف يورو) وكذلك أن يمضي صاحب التأشيرة عدة أشهر خارج الضفة الغربية قبل الحصول على تأشيرة ثانية.

ومنذ نشر هذه القواعد الجديدة، يتوجه الأجانب الذين يعملون في الضفة الغربية إلى مكتب المحامي راسم كمال كما يقول، موضحاً "إنهم يعرفون أنه عند تطبيق القواعد فإن قدرتهم على القدوم ستقيد" ويريدون الحصول على إصدار وكالات لأقربائهم الفلسطينيين.

وتقول منظمة (هاموكيد) الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن الإجراءات الجديدة وضعت "قيودا صارمة أمام تمديد التأشيرات وفي معظم الحالات يتعين على الشخص المغادرة والبقاء في الخارج وقد تكون المدة في بعض الأحيان سنة قبل أن يتمكن من التقدم للحصول على تأشيرة جديدة".

وأضافت "سيكون لهذا تأثير مباشر على زوجات وأزواج الفلسطينيين الأجانب الذين سيضطرون إلى المغادرة عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم، مما يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من الحق في العيش معا دون انقطاع ومن أن يعيشوا حياة أسرية طبيعية". وتدين  المنظمة الإسرائيلية هذه الإجراءات مشيرة إلى "أن طلبات الحصول على تأشيرة قد يتم رفضها من دون تبرير".

في السياق، يقول الطبيب الكندي بنجامين تومسون مدير المشروع الإنساني "مفاتيح الصحة" وهو أحد الذين تقدموا بالطعن إلى المحكمة العليا "سيكون لهذه الإجراءات الوحشية أيضا تأثير خطير على العمل الإنساني".

 وصرح تومسون: "القوانين الجديدة ستمنع العديد من المهنيين الصحيين من دخول الضفة الغربية"، مستنكرا حالة من "عدم اليقين" تلوح بشأن منح تأشيرات لمنظمته التي تدرب أطباء فلسطينيين وتجديد تلك التأشيرات.

بدورها، أوضحت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن إجراءاتها يجب أن تجعل من الممكن إدارة طلبات التأشيرات "بطريقة أكثر فاعلية وأكثر تكيفا مع الظروف المتغيرة في الوقت الحالي". وقالت "كوغات" إنه "للمرة الأولى" تم بشكل واضح تفسير شروط دخول الأساتذة والطلاب وغيرهم من المقيمين، مشيرة إلى أنه سيتم اختبار هذه الإجراءات مدة عامين.

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