كندا: عشرة قتلى بحوادث طعن في منطقة معزولة





ووفق وسائل إعلام كندية، تبحث شرطة في ساسكاتشوان عن رجلين يعتقد أنهما وراء الجريمة، هما داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).





وفي اللحظات الأولى للحادثة، جرى الإبلاغ عن المشتبه بهما في ريجينا عاصمة مقاطعة ساسكاتشوان، الواقعة على بعد أكثر من 300 كيلومتر إلى الجنوب من المقاطعة، ثم امتد التحذير وعمليات البحث لتشمل أيضاً مقاطعتي مانيتوبا وألبرتا المجاورتين الشاسعتين.





وقالت الشرطة الكندية: "إن الهجمات وقعت في عدة أماكن بالإقليم، وإن هناك 13 مسرح جريمة تجري الشرطة تحقيقات فيها"، كما وجهت إرشادات لسكان المناطق التي شهدت حوادث الطعن، جاء بها: "لا تقتربوا من الأشخاص المشبوهين، لا تستضيفوا المتجولين، أبلغوا عن الأشخاص المشبوهين أو حالات الطوارئ أو المعلومات إلى 911".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الكندية، مساء الأحد، مقتل 10 وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين، في عمليات طعن بمقاطعة ساسكاتشوان المعزولة إلى الغرب من كندا، مشيرة إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفيات مختلفة.