شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد وليد تركمان، وأحمد ماهر تركمان من قرية عاطوف جنوب شرق طوباس ، وهما مصابان بحروق جراء اشتعال النار في مركبتهما.

كما واقتحمت مخيم عين بيت الماء غرب نابلس، وداهمت أحد المنازل وفتشته، واعتقلت المواطن كريم شاهين.

وفي محافظتي رام الله والبيرة  اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أسرى محررين حيث أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين أحمد زيد، ورامي فضايل بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في حي الطيرة بمدينة رام الله.


وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال اعتقل أيضا الأسير المحرر ناجح عاصي بعد مداهمة منزله في مدينة البيرة.

وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية لمى غوشة بعد مداهمة منزلها في حي الشيخ جراح شرق المدينة، وفي وقت لاحق، مددت سلطات الاحتلال اعتقالها حتى غد، كما اعتقلت شابا لم تعرف هويته من منطقة باب العامود، بالقدس المحتلة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مصعب سوقية أثناء مروره على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، واعتقلت أيضا إداريا من مركز شباب بلاطة، عقب احتجاز فريق كرة القدم التابع للمركز عند حاجز "زعترة العسكري" جنوب نابلس، وهو الأسير المحرر ماهر حرب، كما احتجزت اللاعب أمير قطاوي وحققت معه قبل الإفراج عنه.

ومن محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ضياء عبد الرحيم ابو سنينه، من منطقة الكرنتينا في مدينة الخليل، بعد توقيف مركبته واحتجازها.

وقرب محافظة بيت لحم، احتجزت قوات الاحتلال المركبة التي نقلت جثمان الشهيد المعتقل موسى هارون أبو محاميد، على حاجز النشاش العسكري على المدخل الجنوبي للمحافظة، أثناء توجهها إلى مستشفى عالية بالخليل للتشريح، إلا انها أفرجت عنها في وقت لاحق.

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