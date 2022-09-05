شؤون فلسطينية

عودة العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب.. هل تهدّد وجود حماس في تركيا؟

عودة العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب.. هل تهدّد وجود حماس في تركيا؟
هنية وأردوغان
خاص دنيا الوطن - شيماء عيد
شهدت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل، في الأيام القليلة الماضية، عودة مدوّية إلى مسارها الطبيعي، بعد إعلان الأخيرة نيّتها إعادة تعيين سفيرها في أنقرة وذلك بعد فترة من الانقطاع، الأمر الذي يمثِّل علامة فارقة أخرى في عملية تحسن العلاقات منذ شهور.

وقالت أكبر دبلوماسية إسرائيلية لدى أنقرة، إيريت ليليان، إن "إعادة تعيين السفير هي مسألة وقت" لافتًا إلى أن السبب وراء التأخير الانتخابات في إسرائيل".

واعتبرت ليليان أن "أكبر عقبة أمام التوجه الإيجابي في العلاقات بين تركيا وإسرائيل هو وجود مكتب لحركة حماس في إسطنبول".

وقد شهدت العلاقات (التركية - الإسرائيلية) توترًا عقب حادثة سفينة "مرمرة" في عام 2010، التي راح ضحيتها عددٌ من المتضامنين الأتراك أثناء توجههم إلى قطاع غزة؛ في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

الكاتب والمحلل السياسي، شرحبيل الغريب، يرى أن "عودة العلاقات بين تركيا والاحتلال يندرج ضمن الإطار الرسمي التركي، وأن سياسة التحول الأخيرة على قاعدة تصفير المشاكل مع الأطراف في المنطقة ومنها إسرائيل تحقيقاً لمصالح تركيا سواء كانت سياسية واقتصادية وغيرها".

وقال في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، إن "العلاقات التجارية لم تنقطع بالأساس، لكن ما يجري عبارة عن تحول كبير في المسار السياسي التركي الإسرائيلي نحو تطبيع العلاقات وعودة السفراء".  

ويُقدِّر الغريب أن "تعزيز العلاقات الثنائية التركية الإسرائيلية سينعكس سلبا على حركة حماس إزاء تقويض تواجدها أولا ثم نشاطها ثانياً وربما يصل الأمر أمام مطالب إسرائيل بإغلاق كامل لمكاتبها كشرط أساسي لتتويج العلاقات".

ورجّح أنه "سيتم اتخاذ بعض الإجراءات النسبية لتقييد نشاط حماس في تركيا، بهدف إكساب عملية تحسين العلاقات سرعةً ملموسة، لكن ذلك لن يقابله القطيعة الكاملة بين أنقرة وحركة حماس في ظل الإعلان التركي بعدم تخليها عن القضية الفلسطينية وحماس أصبحت لاعب سياسي مؤثر في المشهد يصعب تجاوزه".

وأكمل المحلل السياسي: "بالتالي إن إحراز أي تقدم حقيقي في العلاقات بين الطرفين يعتمد على اتساق مصالح المشتركة ، وإن تطوير التعاون على أساس المصالح المشتركة سيجعل العلاقات الثنائية مقاومة للأزمات نسبيا".

ومن جانبه، قال المحلل السياسي، نظير مجلي، إن "الحزب الحاكم في تركيا بقيادة الرئيس أردوغان له علاقات أيدولوجية عقائدية سياسية استراتيجية عميقة مبينة على مصالح تركيا الاستراتيجية والمقصد بها (الاقتصادية والأمنية والسياسية)".

وأضاف أنه: "يوجد حوار وتفاهمات بين حماس والقيادة التركية بشكل أو بآخر على هذا الأمر" لافتًا إلى أنه "في نهاية المطاف السياسة تُدار بطريقة العمل المنهجي وليس بقضية الارتباط بمواقف عقائدية".

وتابع: "جزء من السياسية اليوم هو أن تكون مرناً، ربما في حماس هناك من يستصعب هذا الأمر لأنه جديد بالنسبة له، لكن بالسياسة هكذا الأمر دائمًا، فحماس تنتقد فتح على علاقتها مع إسرائيل وهي علاقات مبنية على منهجية، فتح وحماس معًا ينتقدون الإمارات والبحرين والسودان على علاقتهم مع إسرائيل وهذه سياسة منهجية".

وأكمل: "يجب أن نبدأ بإدراك حقيقة المتغيرات العالمية، العالم موجود في صراعات وحروب عديدة، وهناك مصالح متضاربة والعالم يعاني من أزمات جدية اقتصادية واجتماعية وأمنية في كثير من الأحيان.
 
ويرى أنه: "ينبغي على الطرف الأضعف في الحلقة أن يعمل على استثمار العلاقات الجديدة وليس الدخول في صدامات معها، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للحفاظ على المصالح". مشيرًا إلى أننا "بحاجة إلى سياسة منهجية مرنة في مختلف العناصر الفلسطينية ومختف الواقع الفلسطيني تأخذ بعين الاعتبار أن الحلفاء لديهم مصالح قد تتضارب مع مصالحنا وعلينا أن نعرف كيف نستثمر هذه المتغيرات في صالح قضيتنا وليس الدخول في صدام معها حتى لو كان هناك ثمن يُدفع".

وأوضح أن: "تركيا اتخذت مواقف إزاء تواجد حماس في تركيا منذ عدة شهور، وكل التحرك الذي نراه بين إسرائيل وتركيا بُني على أن تركيا اتخذت موقف وطلبت من عدد من قادة حماس وفي مقدمتهم صالح العاروري بأن يغادر تركيا، وألا يقيم فيها بالإضافة إلى أن قسمًا كبيرًا من قيادات حماس الذي كانوا يقيمون في تركيا غادروها بطلب من القيادة التركية وهذه دليل أنهم تفهموا هذا المطلب".

واستدرك القول: "هذا لا يعني أن هذه القوى توافق على السياسية التركية، لكن من يقرر السياسية التركية هي تركيا وأصدقاؤها وحلفاؤها، وواجبهم أن يَروا كيف يمكن استثمار العلاقات والسياسة الجديدة في تركيا لصالح القضية الفلسطينية وليس الدخول في صدام معها".

أخبار ذات صلة

الصحة توضح حقيقة الخلل في جهاز فحص الثدي لدى صحة طولكم

الصحة توضح حقيقة الخلل في جهاز فحص الثدي لدى صحة طولكم

الإحصاء: انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

الإحصاء: انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

طالع: حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين خلال الأسبوع المنصرم

طالع: حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين خلال الأسبوع المنصرم

أول تعليق أميركي بشأن القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الأجانب للضفة

أول تعليق أميركي بشأن القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الأجانب للضفة

أسعار الذهب في فلسطين الاثنين

أسعار الذهب في فلسطين الاثنين

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جنين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا بالأغوار

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا بالأغوار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

الإحصاء: انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

أسعار الذهب في فلسطين الاثنين

أسعار الذهب في فلسطين الاثنين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا بالأغوار

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا بالأغوار

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء المُقبل

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء المُقبل

صورة.. إصابة أربعة جنود إسرائيليين بانفجار قنبلة قرب قرية النبي صالح

صورة.. إصابة أربعة جنود إسرائيليين بانفجار قنبلة قرب قرية النبي صالح

الاحتلال يغلق مدخل النبي صالح وقرى بنى زيد الغربية شمال غرب الله

الاحتلال يغلق مدخل النبي صالح وقرى بنى زيد الغربية شمال غرب الله

مجلس القضاء الأعلى يُصدر توضيحًا بشأن استثمار أموال الأمانات

مجلس القضاء الأعلى يُصدر توضيحًا بشأن استثمار أموال الأمانات

منوعات

شاهد كيف واجهت أصالة نصري تسريب أغنيتها الجديدة

شاهد كيف واجهت أصالة نصري تسريب أغنيتها الجديدة

شاهد: إعلامية مصرية تنفجر على محمد عطية بسبب تصريحاته عن المساكنة قبل الزواج

شاهد: إعلامية مصرية تنفجر على محمد عطية بسبب تصريحاته عن المساكنة قبل الزواج

بعد الانتقادات الكبيرة.. نبيلة عبيد توجه رسالة لسعد لمجرد بسبب أغنيته الأخيرة

بعد الانتقادات الكبيرة.. نبيلة عبيد توجه رسالة لسعد لمجرد بسبب أغنيته الأخيرة

الأقوى على الإطلاق.. مي العيدان تهاجم محمد الترك ودنيا بطمة بعد انفصالهم

الأقوى على الإطلاق.. مي العيدان تهاجم محمد الترك ودنيا بطمة بعد انفصالهم

شاهد: رقص دينا الشربيني المثير للجدل على أغنية &#34;برج الحوت&#34;

شاهد: رقص دينا الشربيني المثير للجدل على أغنية "برج الحوت"

شاهد: سمية الخشاب تنفعل بسبب مقتل طالبة المنوفية &#34;ربوا ولادكم&#34;

شاهد: سمية الخشاب تنفعل بسبب مقتل طالبة المنوفية "ربوا ولادكم"

شاهد: صورة لياسمين صبري مع طفلة.. والجمهور يخمن &#34;طفلتها&#34;

شاهد: صورة لياسمين صبري مع طفلة.. والجمهور يخمن "طفلتها"

شاهد: موسيقار شهير ينفعل على مذيعة مصرية &#34;أنا جيت البرنامج محتاج هتدوني كام؟&#34;

شاهد: موسيقار شهير ينفعل على مذيعة مصرية "أنا جيت البرنامج محتاج هتدوني كام؟"

شاهد: فارس كرم يواصل هجومه على ميريام فارس بعد تهديدها له بالمحاكم

شاهد: فارس كرم يواصل هجومه على ميريام فارس بعد تهديدها له بالمحاكم

شاهد: كاظم الساهر يصدم جمهوره ويكشف عن اسمه الحقيقي

شاهد: كاظم الساهر يصدم جمهوره ويكشف عن اسمه الحقيقي

عربي

لبنان: موعد زيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

لبنان: موعد زيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات السودان

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات السودان

العراق: تيار الصدر يلجأ إلى القضاء للطعن في استقالات نوابه

العراق: تيار الصدر يلجأ إلى القضاء للطعن في استقالات نوابه

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورات عسكرية قرب الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورات عسكرية قرب الحدود اللبنانية