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شؤون فلسطينية

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا بالأغوار

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا بالأغوار
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري، الرابط بين مدن الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها، وأعاقت حركة المواطنين القاصدين الأغوار، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما خلق أزمة على الحاجز العسكري.

ويشهد الحاجز بشكل دوري إجراءات مشددة مؤثرا على حركة تنقلاتهم اليومية.

يشار إلى أن الاحتلال يكثف من تواجده العسكري منذ ظهيرة أمس، في مناطق الأغوار الشمالية، كما اقتحم أمس قرية عاطوف جنوب طوباس، وأغلقها بالكامل، وفتش بيوت المواطنين فيها.

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