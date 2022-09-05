أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس

المدينـة



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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-20 28-19 28-19 بيت لحم 30-20 28-19 28-19 رام الله والبيرة 29-19 27-18 27-18 طولكرم 31-23 30-22 30-22 نابلس 31-21 29-20 29-20 قلقيلية 31-23 30-22 30-22 جنين 33-23 31-22 31-22 سلفيت 30-20 28-19 28-19 طوباس 34-24 32-23 32-23 روابي 31-21 29-20 29-20 الخليل 29-19 27-18 27-18 غزه 30-24 29-23 29-23 أريحا 39-27 38-26 38-26 خانيونس 30-24 29-23 29-23 الأغوار الشمالية 37-25 36-24 36-24 رفح 31-23 30-22 30-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حارا نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئا نسبياً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والفرصة مهيأة لسقوط رذاذ فوق المناطق الساحلية خاصة في ساعات الصباح والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والفرصة مهيأة لسقوط رذاذ فوق المناطق الساحلية خاصة في ساعات الصباح والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو حارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي