شؤون فلسطينية

صورة.. إصابة أربعة جنود إسرائيليين بانفجار قنبلة قرب قرية النبي صالح

صورة.. إصابة أربعة جنود إسرائيليين بانفجار قنبلة قرب قرية النبي صالح
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، إصابة أربعة جنود بشظايا عبوة ناسفة ألقيت عليهم بالقرب من قرية النبي صالح.

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "أربعة جنود من لواء "نيتساح يهودا" أصيبوا بشظايا عبوة ناسفة ألقيت عليهم بالقرب من قرية النبي صالح، حالة ثلاثة منهم طفيفة، وما زالت حالة الرابعة غير واضحة حيث نُقلوا إلى مستشفى تل هشومير".

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية النبي صالح وقرى بني زيد الغربية شمال غرب رام الله.

















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