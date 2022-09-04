دولي

واشنطن تعلن قريبا ترشيح سفير جديد لدى روسيا

واشنطن تعلن قريبا ترشيح سفير جديد لدى روسيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة بلاده ستعلن عن المرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الروسي في المستقبل القريب، لإكمال عمل جون سوليفان في هذا المنصب.

وقال الدبلوماسي: "نعتزم الإعلان عن ترشيح سفيرنا القادم لدى روسيا في المستقبل القريب، لكن في الوقت الحالي ليس لدينا ما نعلن عنه"، المرشح المحتمل يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ في الكونغرس.

ووفقا لمتحدث باسم وزارة الخارجية، "كان رحيل السفير سوليفان من روسيا مخططا وهو جزء من تناوب دبلوماسي منتظم".

أخبار ذات صلة

نتيجة ضغط أميركي.. إسرائيل ستنشر نتائج التحقيق بمقتل &#34;أبو عاقلة&#34; خلال أيام

نتيجة ضغط أميركي.. إسرائيل ستنشر نتائج التحقيق بمقتل "أبو عاقلة" خلال أيام

لبيد: صادقنا على اتفاقية إنشاء خطوط جوية مع تركيا

لبيد: صادقنا على اتفاقية إنشاء خطوط جوية مع تركيا

شرطة الاحتلال تقرر رفع حالة التأهب في جميع المناطق

شرطة الاحتلال تقرر رفع حالة التأهب في جميع المناطق

صورة.. بيني غانتس يعلن هوية رئيس أركان الجيش الـ 23

صورة.. بيني غانتس يعلن هوية رئيس أركان الجيش الـ 23

استعدادات في إسرائيل لتطعيم الجمهور بجرعتي لقاحي كورونا وإنفلونزا قبل الشتاء

استعدادات في إسرائيل لتطعيم الجمهور بجرعتي لقاحي كورونا وإنفلونزا قبل الشتاء

إثر أوضاعهم المُتردية.. بريطانيا: تراجع معنويات الجنود الروس

إثر أوضاعهم المُتردية.. بريطانيا: تراجع معنويات الجنود الروس

قديروف يلوح باستقالته.. فهل للأزمة الأوكرانية الروسية علاقة بذلك؟

قديروف يلوح باستقالته.. فهل للأزمة الأوكرانية الروسية علاقة بذلك؟

الهند: مصرع 23 شخصًا بسبب صواعق البرق

الهند: مصرع 23 شخصًا بسبب صواعق البرق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مقتل صحفي في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

مقتل صحفي في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

مركز الميزان يستنكر استمرار العمل بعقوبة الإعدام ويطالب باحترام التزامات دولة فلسطين التعاقدية

مركز الميزان يستنكر استمرار العمل بعقوبة الإعدام ويطالب باحترام التزامات دولة فلسطين التعاقدية

مجدلاني: نواصل العمل بالتعاون مع الشركاء لرفع مهارات الكوادر وتبني التحول من الإغاثة للتنمية

مجدلاني: نواصل العمل بالتعاون مع الشركاء لرفع مهارات الكوادر وتبني التحول من الإغاثة للتنمية

مركز &#34;شمس&#34; يدين فرض دولة الاحتلال لقيود على الحق في الحركة والتنقل

مركز "شمس" يدين فرض دولة الاحتلال لقيود على الحق في الحركة والتنقل

سلطة جودة البيئة تناقش التقرير الأولي الخاص بالأطر القانونية وتدابير الرقابة على التجارة الدولية

سلطة جودة البيئة تناقش التقرير الأولي الخاص بالأطر القانونية وتدابير الرقابة على التجارة الدولية

مؤسسة الحق تدين استمرار تنفيد عقوبة الإعدام في قطاع غزة

مؤسسة الحق تدين استمرار تنفيد عقوبة الإعدام في قطاع غزة

وزير الداخلية يزور محافظة طوباس ويشارك بمراسم صلح عشائري

وزير الداخلية يزور محافظة طوباس ويشارك بمراسم صلح عشائري

منوعات

شاهد: دينا الشربيني تمارس رياضتها المفضلة &#34;الأصعب على الإطلاق&#34;

شاهد: دينا الشربيني تمارس رياضتها المفضلة "الأصعب على الإطلاق"

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بإطلالة مفاجئة وغريبة لها

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بإطلالة مفاجئة وغريبة لها

شاهد: سيرين عبدالنور تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها واعتزالها للتمثيل

شاهد: سيرين عبدالنور تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها واعتزالها للتمثيل

شاهد: سعد لمجرد يغضب جمهوره بسبب هذه الحركات الجريئة في رقصه

شاهد: سعد لمجرد يغضب جمهوره بسبب هذه الحركات الجريئة في رقصه

شاهد: وائل جسار في نوبة بكاء على المسرح بعد رحيل جورج الراسي

شاهد: وائل جسار في نوبة بكاء على المسرح بعد رحيل جورج الراسي

شاهد: الجمهور يتفاعل مع محمد رمضان بسبب ما فعله بعد خروجه من المسجد

شاهد: الجمهور يتفاعل مع محمد رمضان بسبب ما فعله بعد خروجه من المسجد

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا العبدلله بعيد ميلادها الـ52

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا العبدلله بعيد ميلادها الـ52

بعد ولادتها المبكرة.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

بعد ولادتها المبكرة.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة بحلمها بـ&#34;المهدي المنتظر&#34;

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة بحلمها بـ"المهدي المنتظر"

الجمهور يشن هجوم حاد على فنان شهير بسبب تصريحاته عن &#34;الجنس&#34;

الجمهور يشن هجوم حاد على فنان شهير بسبب تصريحاته عن "الجنس"

عربي

لبنان: موعد زيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

لبنان: موعد زيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات السودان

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات السودان

العراق: تيار الصدر يلجأ إلى القضاء للطعن في استقالات نوابه

العراق: تيار الصدر يلجأ إلى القضاء للطعن في استقالات نوابه

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورات عسكرية قرب الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورات عسكرية قرب الحدود اللبنانية