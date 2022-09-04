شؤون فلسطينية

الاحتلال يحضر لوضع حجر الأساس للهيكل المزعوم في المسجد الأقصى

الاحتلال يحضر لوضع حجر الأساس للهيكل المزعوم في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
كشف الباحث المقدسي فخري أبو ذياب عن تحضيرات تقوم بها الجماعات الاستيطانية لوضع حجر الأساس للهيكل المزعوم في المسجد الأقصى المبارك.

وقال أبو ذياب إن الجمعيات الاستيطانية ستستغل فترة الأعياد اليهودية القادمة، وخاصة ما يسمى بعيد "المظلة أو العرش" لإدخال حجر للمسجد الأقصى، وإعلان بدء بناء الهيكل المزعوم.

 وشدد الباحث المقدسي على أن ردة الفعل الفلسطيني هي التي ستحدد هل سيتم ذلك أم لا، وأن الاحتلال يترقب ما سيفعله الشارع إزاء ما يجري في الأقصى.

ودعا أبو ذياب لوضع استراتيجيات وخطط لمواجهة عمليات التهويد المستمرة بحق المسجد الأقصى الذي دخل في عين العاصفة.

وأكد أن مخططات الاحتلال الاستفزازية تشكل استهتاراً بمشاعر الأمة الإسلامية، لعدم وجود ردة فعل تساوي قيمة المسجد الأقصى لدى المسلمين.

وأوضح أن الاحتلال يبني على الخطوات السابقة لفرض وقائع تهويدية على الأقصى، وخاصة مع الأعياد التي تبدأ نهاية هذا الشهر لتعزيز تهويد المسجد وإزالة القدسية الإسلامية عنه وصولا لمبتغاهم وأحلامهم وأطماعهم.

ونبه أبو ذياب إلى أن سلطات الاحتلال بدأت بعدة خطوات من خلال زيادة الاقتحامات والصلوات التلمودية العلنية في باحات الأقصى، ومحاولات تقديم ما تسمى القرابين، ثم بناء الهيكل في عقولهم وأذهانهم قبل تنفيذ ذلك على الأرض.

وقال إن صوت النفخ في البوق "الشوبار" داخل الأقصى من قبل المستوطنين وخاصة المتطرف ايهودا غليك"، متعمد وبحراسة وحماية قوات الاحتلال لجس النبض وردة فعل الفلسطينيين. 

وحذر أبو ذياب من أن الاحتلال يخطط لشيء كبير في الأقصى، وفتح مزيد من الأبواب أمام المستوطنين بعد أن نزع صلاحيات الأوقاف في المسجد.

وأشار إلى أن الاحتلال يتعامل مع ساحات الأقصى كمتنزهات عامة، لسلب قدسية المسجد ومنح اليهود الحق فيما يفعلوه.

 

أخبار ذات صلة

مركز الميزان يستنكر استمرار العمل بعقوبة الإعدام ويطالب باحترام التزامات دولة فلسطين التعاقدية

مركز الميزان يستنكر استمرار العمل بعقوبة الإعدام ويطالب باحترام التزامات دولة فلسطين التعاقدية

مجدلاني: نواصل العمل بالتعاون مع الشركاء لرفع مهارات الكوادر وتبني التحول من الإغاثة للتنمية

مجدلاني: نواصل العمل بالتعاون مع الشركاء لرفع مهارات الكوادر وتبني التحول من الإغاثة للتنمية

مركز &#34;شمس&#34; يدين فرض دولة الاحتلال لقيود على الحق في الحركة والتنقل

مركز "شمس" يدين فرض دولة الاحتلال لقيود على الحق في الحركة والتنقل

سلطة جودة البيئة تناقش التقرير الأولي الخاص بالأطر القانونية وتدابير الرقابة على التجارة الدولية

سلطة جودة البيئة تناقش التقرير الأولي الخاص بالأطر القانونية وتدابير الرقابة على التجارة الدولية

(فتح الانتفاضة) تعلّق على عملية غور الأردن

(فتح الانتفاضة) تعلّق على عملية غور الأردن

مؤسسة الحق تدين استمرار تنفيد عقوبة الإعدام في قطاع غزة

مؤسسة الحق تدين استمرار تنفيد عقوبة الإعدام في قطاع غزة

وزير الداخلية يزور محافظة طوباس ويشارك بمراسم صلح عشائري

وزير الداخلية يزور محافظة طوباس ويشارك بمراسم صلح عشائري

ناصر الدين: تحويل الأقصى لمزار سياحي تصعيد سيقاومه شعبنا

ناصر الدين: تحويل الأقصى لمزار سياحي تصعيد سيقاومه شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز الميزان يستنكر استمرار العمل بعقوبة الإعدام ويطالب باحترام التزامات دولة فلسطين التعاقدية

مركز الميزان يستنكر استمرار العمل بعقوبة الإعدام ويطالب باحترام التزامات دولة فلسطين التعاقدية

مجدلاني: نواصل العمل بالتعاون مع الشركاء لرفع مهارات الكوادر وتبني التحول من الإغاثة للتنمية

مجدلاني: نواصل العمل بالتعاون مع الشركاء لرفع مهارات الكوادر وتبني التحول من الإغاثة للتنمية

مركز &#34;شمس&#34; يدين فرض دولة الاحتلال لقيود على الحق في الحركة والتنقل

مركز "شمس" يدين فرض دولة الاحتلال لقيود على الحق في الحركة والتنقل

سلطة جودة البيئة تناقش التقرير الأولي الخاص بالأطر القانونية وتدابير الرقابة على التجارة الدولية

سلطة جودة البيئة تناقش التقرير الأولي الخاص بالأطر القانونية وتدابير الرقابة على التجارة الدولية

مؤسسة الحق تدين استمرار تنفيد عقوبة الإعدام في قطاع غزة

مؤسسة الحق تدين استمرار تنفيد عقوبة الإعدام في قطاع غزة

وزير الداخلية يزور محافظة طوباس ويشارك بمراسم صلح عشائري

وزير الداخلية يزور محافظة طوباس ويشارك بمراسم صلح عشائري

ناصر الدين: تحويل الأقصى لمزار سياحي تصعيد سيقاومه شعبنا

ناصر الدين: تحويل الأقصى لمزار سياحي تصعيد سيقاومه شعبنا

&#34;أبو هولي&#34; يفتتح المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الصيدلانية الذي تنظمه كلية الصيدلة بالأزهر

"أبو هولي" يفتتح المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الصيدلانية الذي تنظمه كلية الصيدلة بالأزهر

منوعات

شاهد: دينا الشربيني تمارس رياضتها المفضلة &#34;الأصعب على الإطلاق&#34;

شاهد: دينا الشربيني تمارس رياضتها المفضلة "الأصعب على الإطلاق"

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بإطلالة مفاجئة وغريبة لها

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بإطلالة مفاجئة وغريبة لها

شاهد: سيرين عبدالنور تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها واعتزالها للتمثيل

شاهد: سيرين عبدالنور تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها واعتزالها للتمثيل

شاهد: سعد لمجرد يغضب جمهوره بسبب هذه الحركات الجريئة في رقصه

شاهد: سعد لمجرد يغضب جمهوره بسبب هذه الحركات الجريئة في رقصه

شاهد: وائل جسار في نوبة بكاء على المسرح بعد رحيل جورج الراسي

شاهد: وائل جسار في نوبة بكاء على المسرح بعد رحيل جورج الراسي

شاهد: الجمهور يتفاعل مع محمد رمضان بسبب ما فعله بعد خروجه من المسجد

شاهد: الجمهور يتفاعل مع محمد رمضان بسبب ما فعله بعد خروجه من المسجد

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا العبدلله بعيد ميلادها الـ52

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا العبدلله بعيد ميلادها الـ52

بعد ولادتها المبكرة.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

بعد ولادتها المبكرة.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة بحلمها بـ&#34;المهدي المنتظر&#34;

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة بحلمها بـ"المهدي المنتظر"

الجمهور يشن هجوم حاد على فنان شهير بسبب تصريحاته عن &#34;الجنس&#34;

الجمهور يشن هجوم حاد على فنان شهير بسبب تصريحاته عن "الجنس"

عربي

لبنان: موعد زيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

لبنان: موعد زيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

العراق: تيار الصدر يلجأ إلى القضاء للطعن في استقالات نوابه

العراق: تيار الصدر يلجأ إلى القضاء للطعن في استقالات نوابه

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورات عسكرية قرب الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورات عسكرية قرب الحدود اللبنانية

الكاظمي يدعو لإجراء جولة ثانية من &#34;الحوار الوطني&#34;

الكاظمي يدعو لإجراء جولة ثانية من "الحوار الوطني"