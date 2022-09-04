دولي

نتيجة ضغط أميركي.. إسرائيل ستنشر نتائج التحقيق بمقتل "أبو عاقلة" خلال أيام

نتيجة ضغط أميركي.. إسرائيل ستنشر نتائج التحقيق بمقتل "أبو عاقلة" خلال أيام
شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تنشر إسرائيل خلال الأيام المقبلة نتائج التحقيقات بمقتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، وذلك بعد ضغوطات مارستها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وأيضا بعد زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأخيرة.

ومن المتوقع أن ينهي الجيش الإسرائيلي "تحقيقه العملياتي" بمقتل شيرين أبو عاقلة وأن يقوم بنشر النتائج النهائية للتحقيق، بحسب موقع "i24NEWS" الإسرائيلي.

وقتلت الصحافية أبو عاقلة والتي تحمل الجنسية الأمريكية والبالغة من العمر 51 عاما في 11 أيار/مايو الماضي في مخيم جنين في الضفة الغربية.

 

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