مجدلاني: نواصل العمل بالتعاون مع الشركاء لرفع مهارات الكوادر وتبني التحول من الإغاثة للتنمية

رام الله - دنيا الوطنقال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان الوزارة تواصل عملها بالتعاون مع الشركاء لتوسيع ورفع مهارات كوادرها لتبني السجل الاجتماعي وإدارة الحالة واجراء التدخلات بأعلى معايير الجودة على مستوى العائلة بكافة أفرادها اضافة لتمكينهم من استخدام نظام إدارة المعلومات بشكل ديناميكي وفعال بما ينسجم ونظام إدارة الحالة من خلال السجل الوطني الاجتماعي ونظام التحويل الوطني."جاء ذلك خلال حفل اختتام دورة "القيادة الإدارية" التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ضمن مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعية" الممول من البنك الدولي والتي استهدفت ا7 موظفاً من طواقم الوزارة التي تساهم في صنع القرار ورسم السياسات وتنفيذها، في اطار التحول الاستراتيجي للوزارة من الاغاثة نحو التنمية والتمكين.وتابع الوزير" تتبنى الوزارة انسجاماً مع التحول التنموي لها منهجية عمل تعتمد على اللامركزية لفتح المجال أمام العاملين في الميدان من أجل إدارة وتقييم ومتابعة العمل وفقاً لما يتم تحديده من سياسات وخطط مع المركز الرئيسي في الوزارة.وأكد د. مجدلاني أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للطاقم العامل واحتياجاته لذلك تم تنفيذ التدريب الذي يهدف الى البناء على الخبرات السابقة وتبادل المعرفة والخبرة وتوحيد الرؤية الاستراتيجية للوزارة وسبل تحقيقها من خلال منهجية إدارة الحالة.وأوضح الوزير ان الوزارة تفتح أبواب الشراكة مع مختلف المؤسسات الدولية والمحلية والقطاع الخاص باعتبارهم مساندين للوزارة في قيادتها قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية وتوفير تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية عبر السجل الوطني الاجتماعي ومنهجية إدارة الحالة لمكافحة الفقر بأبعاده المتعددةوفي نهاية الاحتفال قام وزير التنمية د. أحمد مجدلاني ووكيل الوزارة عاصم خميس بتوزيع الشهادات على المتدريبن المشاركين في الدورة.