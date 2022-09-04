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لبنان: موعد زيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

لبنان: موعد زيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أعلمه فيه انه تواصل مع الوسيط الأميركي في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل اموس هوكشتاين في إطار المهمة المكلف بها.

وأوضح بو صعب أنه تبلغ أن هوكشتاين سيزور لبنان في أواخر الأسبوع المقبل لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم.

وبين بو صعب للرئيس عون بأن "معظم التقارير الإعلامية التي نُشرت مؤخرا حول مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة".

كما أكد أنه سمع من الجانب الأميركي أن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق عادل هو أولوية قصوى بالنسبة لهم.

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