ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات السودان

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن السيول في السودان إلى 112 شخصاً، كما دمرت عشرات آلاف المنازل.وأعلن السودان الأسبوع الماضي حال الطوارئ في ست ولايات بسبب الفيضانات.وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني لوكالة "فرانس برس"، إن "عدد الضحايا بسبب السيول بلغ 112، إضافة إلى 115 إصابة"، كما انهار أكثر من 34 ألف منزل.وكانت السلطات السودانية قد أعلنت سقوط 79 شخصاً بسبب الفيضانات في أغسطس الماضي.وقالت الأمم المتحدة، نقلاً عن البيانات الحكومية قبل أسبوع إن 226 ألف شخص تأثروا بالفيضانات في السودان.وكانت أكثر المناطق تضرراً ولايات القضارف وكسلا وشمال وجنوب كردفان، إضافة إلى إقليم دارفور، وفقاً للأمم المتحدة.وحذرت الأمم المتحدة من أن السيول والفيضانات الناجمة عنها يمكن أن تؤثر على 460 ألف شخص، وهو رقم أعلى من المتوسط السنوي للمتضررين الذي بلغ 388 ألفاً بين عامي 2017 و2021.