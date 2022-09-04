(فتح الانتفاضة) تعلّق على عملية غور الأردن
أصدرت حركة (فتح) الانتفاضة بيانًا صحفيًا، اليوم الأحد، للتعليق على عملية غور الأردن.
وقالت إننا "نبارك العملية البطولية في غور الأردن عملية إطلاق النار في الاغوار أكدت أن المقاومة هي نهج الشعب الفلسطيني وأنها تمثل نهج حياة في ظل الاحتلال، طالما بقيت الأرض محتلة فإن المقاومة ستتواصل مهما تعاظم حجم التضحيات.
وأضافت أن "هذه العملية نتيجة طبيعية لتصاعد جرائم الاحتلال بحق أهلنا ومدننا وأسرانا ومقدساتنا".
وتابعت: "ندعو مقاومينا الأبطال لمزيد من استهداف المستوطنين وجنود الاحتلال والاشتباك معهم في كافة المواقع وإشعال الأرض لهيباً تحت أقدامهم".
وأضافت أن "هذه العملية نتيجة طبيعية لتصاعد جرائم الاحتلال بحق أهلنا ومدننا وأسرانا ومقدساتنا".
وتابعت: "ندعو مقاومينا الأبطال لمزيد من استهداف المستوطنين وجنود الاحتلال والاشتباك معهم في كافة المواقع وإشعال الأرض لهيباً تحت أقدامهم".
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