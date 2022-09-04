وزير الداخلية يزور محافظة طوباس ويشارك بمراسم صلح عشائري

رام الله - دنيا الوطنزار وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم السبت، محافظة طوباس، حيث كان في استقباله المحافظ اللواء ركن يونس العاص، ونائب المحافظ، وقائد المنطقة، ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة، اضافة لأمين سر حركة فتح باقليم طوباس، وقد جرى مناقشة الوضع الأمني والإطلاع على سير العمل في المحافظة.وشارك هب الريح والمحافظ يونس العاص، اضافة لقائد المنطقة ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة، وقائد منطقة نابلس وعدد من الشخصيات الاعتبارية ووجهاء ولجان الاصلاح في الشمال، في مراسم الصلح العشائري بين عائلتي منصور والدقة في مخيم الفارعة، والتي تمت في مركز الشهيد صلاح خلف.وشكر الحضور عائلة منصور على الكرم والتسامح، والتعاطي الإيجابي في تحقيق الصلح وصون استقرار المجتمع وسلمه الأهلي، مشيدين بدور الأجهزة الأمنية لحفظ النظام، وتعاون مختلف الجهات الرسمية والعشائرية والوطنية وحرصها المستمر لترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين مختلف مكونات المجتمع الواحد.