شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل القاهرة الاثنين للقاء نظيره المصري

الرئيس عباس يصل القاهرة الاثنين للقاء نظيره المصري
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة يوم غدٍ الاثنين للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد اللوح أن لقاءً سيجمع الرئيس عباس مع السيسي يوم الثلاثاء ؛ تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

مؤسسة الحق تدين استمرار تنفيد عقوبة الإعدام في قطاع غزة

مؤسسة الحق تدين استمرار تنفيد عقوبة الإعدام في قطاع غزة

وزير الداخلية يزور محافظة طوباس ويشارك بمراسم صلح عشائري

وزير الداخلية يزور محافظة طوباس ويشارك بمراسم صلح عشائري

ناصر الدين: تحويل الأقصى لمزار سياحي تصعيد سيقاومه شعبنا

ناصر الدين: تحويل الأقصى لمزار سياحي تصعيد سيقاومه شعبنا

&#34;الضمير&#34; تدين تنفيذ عقوبة أحكام الإعدام بحق خمسة مواطنين في قطاع غزة

"الضمير" تدين تنفيذ عقوبة أحكام الإعدام بحق خمسة مواطنين في قطاع غزة

محلّلون لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: عملية غور الأردن ضربة لمعسكر (لبيد - غانتس) قُبيل الانتخابات

محلّلون لـ "دنيا الوطن": عملية غور الأردن ضربة لمعسكر (لبيد - غانتس) قُبيل الانتخابات

مخرجات اجتماع لجنة القوى الوطنية والإسلامية بغزة

مخرجات اجتماع لجنة القوى الوطنية والإسلامية بغزة

الاحتلال يخطر بهد منزل في العيساوية

الاحتلال يخطر بهد منزل في العيساوية

(أونروا): دفع بدل إيجار لعدد من العائلات المتضررة بغزة هذا الأسبوع

(أونروا): دفع بدل إيجار لعدد من العائلات المتضررة بغزة هذا الأسبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الداخلية يزور محافظة طوباس ويشارك بمراسم صلح عشائري

وزير الداخلية يزور محافظة طوباس ويشارك بمراسم صلح عشائري

ناصر الدين: تحويل الأقصى لمزار سياحي تصعيد سيقاومه شعبنا

ناصر الدين: تحويل الأقصى لمزار سياحي تصعيد سيقاومه شعبنا

&#34;الضمير&#34; تدين تنفيذ عقوبة أحكام الإعدام بحق خمسة مواطنين في قطاع غزة

"الضمير" تدين تنفيذ عقوبة أحكام الإعدام بحق خمسة مواطنين في قطاع غزة

الاحتلال يخطر بهد منزل في العيساوية

الاحتلال يخطر بهد منزل في العيساوية

&#34;الخارجية&#34;: استمرار هدم المباني الفلسطينية يؤكد غياب أي تدخل دولي رادع

"الخارجية": استمرار هدم المباني الفلسطينية يؤكد غياب أي تدخل دولي رادع

&#34;الجهاد الإسلامي&#34; تعقب على عملية إطلاق النار بغور الأردن

"الجهاد الإسلامي" تعقب على عملية إطلاق النار بغور الأردن

تعليق حركة حماس على عملية إطلاق النار بغور الأردن

تعليق حركة حماس على عملية إطلاق النار بغور الأردن

غزة: اللجنة القانونية بـ &#34;التشريعي&#34; تُعقب على تنفيذ أحكام الإعدام بالقطاع

غزة: اللجنة القانونية بـ "التشريعي" تُعقب على تنفيذ أحكام الإعدام بالقطاع

منوعات

شاهد: دينا الشربيني تمارس رياضتها المفضلة &#34;الأصعب على الإطلاق&#34;

شاهد: دينا الشربيني تمارس رياضتها المفضلة "الأصعب على الإطلاق"

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بإطلالة مفاجئة وغريبة لها

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بإطلالة مفاجئة وغريبة لها

شاهد: سيرين عبدالنور تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها واعتزالها للتمثيل

شاهد: سيرين عبدالنور تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها واعتزالها للتمثيل

شاهد: سعد لمجرد يغضب جمهوره بسبب هذه الحركات الجريئة في رقصه

شاهد: سعد لمجرد يغضب جمهوره بسبب هذه الحركات الجريئة في رقصه

شاهد: وائل جسار في نوبة بكاء على المسرح بعد رحيل جورج الراسي

شاهد: وائل جسار في نوبة بكاء على المسرح بعد رحيل جورج الراسي

شاهد: الجمهور يتفاعل مع محمد رمضان بسبب ما فعله بعد خروجه من المسجد

شاهد: الجمهور يتفاعل مع محمد رمضان بسبب ما فعله بعد خروجه من المسجد

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا العبدلله بعيد ميلادها الـ52

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا العبدلله بعيد ميلادها الـ52

بعد ولادتها المبكرة.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

بعد ولادتها المبكرة.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة بحلمها بـ&#34;المهدي المنتظر&#34;

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة بحلمها بـ"المهدي المنتظر"

الجمهور يشن هجوم حاد على فنان شهير بسبب تصريحاته عن &#34;الجنس&#34;

الجمهور يشن هجوم حاد على فنان شهير بسبب تصريحاته عن "الجنس"

عربي

العراق: تيار الصدر يلجأ إلى القضاء للطعن في استقالات نوابه

العراق: تيار الصدر يلجأ إلى القضاء للطعن في استقالات نوابه

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورات عسكرية قرب الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورات عسكرية قرب الحدود اللبنانية

الكاظمي يدعو لإجراء جولة ثانية من &#34;الحوار الوطني&#34;

الكاظمي يدعو لإجراء جولة ثانية من "الحوار الوطني"

دي ميستورا يلتقي ممثلي البوليساريو في تندوف في الجزائر

دي ميستورا يلتقي ممثلي البوليساريو في تندوف في الجزائر