الرئيس عباس يصل القاهرة الاثنين للقاء نظيره المصري

رام الله - دنيا الوطنأعلن سفير فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة يوم غدٍ الاثنين للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.وأكد اللوح أن لقاءً سيجمع الرئيس عباس مع السيسي يوم الثلاثاء ؛ تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.