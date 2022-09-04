شؤون فلسطينية

(أونروا): دفع بدل إيجار لعدد من العائلات المتضررة بغزة هذا الأسبوع

(أونروا): دفع بدل إيجار لعدد من العائلات المتضررة بغزة هذا الأسبوع
جانب من زيارة توماس وايت لمنازل المتضررين
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها ستقوم باستكمال دفع بدل الإيجارات لعدد 552 عائلة خلال هذا الأسبوع كبدل إيجار عن الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2022.

من جانب اخر، زار مدير عمليات (أونروا) بقطاع غزة توماس وايت اليوم الأحد، منزلين من المنازل المتضررة خلال عدوان 2021 والتي يجري إعادة إعمارها شمال قطاع غزة.

وتهدف هذه الزيارة بحسب بيان صادر عن (أونروا) إلى متابعة سير عملية إعادة الإعمار، حيث أنهت في وقت سابق خلال هذا العام صرف دفعات مالية لإصلاح المنازل التي تضررت بشكل جزئي والتي بلغ عدها 7,067 منزل ويجري حالياً إعادة إعمار 492منزل كانت قد تعرضت لتدمير كُلي حيث تم الانتهاء من إعادة إعمار بعض منها وانتقل سكانها للعيش بداخلها.

وأضافت أن العمل سيستمر على إعمار باقي المنازل المدمرة كلياً حيث تقوم العائلات بتوفير مستندات ورخص البناء اللازمة.

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