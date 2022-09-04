شؤون فلسطينية

لبيد يكشف عن شرط زيادة تصاريح عمال غزة

لبيد يكشف عن شرط زيادة تصاريح عمال غزة
لبيد
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد اليوم الأحد، أن حكومته صادقت على زيادة عمال قطاع غزة إلى 20 ألف وهذا هو الحد المسموح به في الوقت الراهن.

وأضاف لبيد خلال حديثه في جلسة حكومة الاحتلال الأسبوعية، إنه تم الاتفاق مع وزير الجيش على زيادة عمال غزة إلى 20 ألف حالياً، دون أي زيادات إضافية.

ولفت إلى أن أي قرار متعلق بزيادة عدد العمال والتصاريح سيكون مرهون بإعادة الجنود الأسرى في قطاع غزة إلى أهلهم في إسرائيل.

يشار إلى حكومة الاحتلال صادقت مؤخراً على 15500 تصريح عمل لقطاع غزة، فيما سيتم زيادتها خلال الفترة القليلة المقبل لتصل لـ 20 ألف بحسب الأوضاع الراهنة، كما قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

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