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العراق: تيار الصدر يلجأ إلى القضاء للطعن في استقالات نوابه

العراق: تيار الصدر يلجأ إلى القضاء للطعن في استقالات نوابه
تيار الصدر
رام الله - دنيا الوطن
لجأ التيار الصدري في العراق اليوم الأحد، إلى المحكمة الاتحادية العليا، من أجل الطعن في قبول استقالة نوابه الـ73 الذين شكلوا أكبر كتلة في البرلمان من أصل 329 مقعدا.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن المحكمة الاتحادية العليا حددت يوم 28 أيلول/سبتمبر الجاري موعدا للنظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.

ويشهد العراق أزمة سياسية منذ انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021، نتيجة خلافات حادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين الكتلة الصدرية الأكبر في البرلمان العراقي بـ73 نائبا، وأحزاب سياسية ممثلة في ما يعرف باسم الإطار التنسيقي.

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