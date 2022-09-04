دولي

الشرطة الإسرائيلية تقرر رفع حالة التأهب في جميع المناطق

الشرطة الإسرائيلية تقرر رفع حالة التأهب في جميع المناطق
من مكان العملية
رام الله - دنيا الوطن
قررت الشرطة الإسرائيلية، عصر اليوم الأحد، رفع حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد عقب عملية إطلاق النار في الأغوار

ووفق القناة 12 الإسرائيلية، أنه سيتم نشر العديد من قوات الشرطة للقيام بأنشطة أمنية مكثفة في الأماكن الحساسة والمزدحمة.

يشار إلى أنه أصيب 6 جنود ومواطن، ظهر اليوم، بجروح متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة طفيفة، إثر إطلاق نار على حافلة في شارع 90 في غور الأردن، وفق ما أكد بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال وطاقم "نجمة داود الحمراء".

وألقت القوات الإسرائيلية بعد عملية مطاردة وتمشيط لمنطقة الغور وإغلاق الشوارع أمام حركة المرور، القبض على شخصين يشتبه بأنهما نفذا إطلاق النار على الحافلة.

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