شؤون فلسطينية

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين اعتقال قوات الاحتلال للصحفية لمى غوشة

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين اعتقال قوات الاحتلال للصحفية لمى غوشة
الصحفية لمى غوشة
رام الله - دنيا الوطن
قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني وفرسانه، تتزايد دون أدنى اعتبار للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية المؤكدة على حماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي، وذلك في سياق جهودها المتواصلة لحجب الرواية الفلسطينية وإخفاء جرائم الاحتلال وانتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أقدمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 4 أيلول/سبتمبر 2022 على اعتقال الزميلة الصحفية لمى غوشة بعد اقتحام منزلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

ويأتي اعتقال الزميلة غوشة فيما يقبع في سجون الاحتلال 17 صحفياً دون ذنب ارتكبوه سوى ممارسة عملهم المهني المكفول بموجب القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، الأمر الذي يعكس استهتاراً واستخفافاً إسرائيلياً بالغاً بالمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمدافعة عن حرية الصحافة، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود.  

وإذ يستنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اعتقال الصحفية لمى غوشة، ويعرب عن تضامنه التام معها، ليدعو مجدداً إلى فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، ومضاعفة الجهود المبذولة في المحافل الدولية وعبر المنظمات الحقوقية والمعنية بحماية الصحفيين لإجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بالقوانين والمبادئ الدولية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين.

ويشدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق فرسان الإعلام الفلسطيني أوهن من أن تنال من عزيمتهم وإرادتهم الصلبة، ويعبر عن اعتزازه وفخره بفرسان الإعلام الفلسطيني الذين يواصلون فضح جرائم الاحتلال بكل عزيمة وإصرار، مواصلين نقل معاناة شعبهم من نير أبشع احتلال عرفه التاريخ الحديث.  

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