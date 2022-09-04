شؤون فلسطينية

تعليق حركة حماس على عملية إطلاق النار بغور الأردن

تعليق حركة حماس على عملية إطلاق النار بغور الأردن
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
باركت حركة حماس، عملية إطلاق النار على حافلة تقل مستوطنين في منطقة غور الأردن، والتي وصفتها بـ "البطولية". 

بدوره، قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "هذه العملية للمقاومة الفلسطينية في غور الأردن جزء من الرد على جرائم الاحتلال، خاصة الجرائم بحق المسجد الأقصى المبارك وتدنيس المقدسات".

وتابع قاسم أن "هذه العملية تؤكد فشل كل محاولات الاحتلال لوقف المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية"، مشددًت أن "كل الاعتقالات والاغتيالات لن توقف المد الثوري لشباب الضفة الغربية".

وأكمل: "هذه المرة تضرب المقاومة في أماكن جديدة في الضفة الغربية لم يتوقعها الاحتلال، لتؤكد قدرتها على إرباك الاحتلال وتجاوز كل إجراءات".

وزاد قاسم أن العملية تؤكد الفشل التام للمنظومة الأمنية الإسرائيلية التي قالت إن "هناك بعض المناطق والبؤر التي تشهد عملاً مقاوماً فقط".

وختم تصريحاته: "نحن أمام مرحلة جديدة في الضفة، عنوانها استمرار وتصاعد العمل المقاوم بكل أشكاله ضد الاحتلال ومستوطنيه، ولن يتوقف حتى تحقيق أهداف شعبنا".

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: استمرار هدم المباني الفلسطينية يؤكد غياب أي تدخل دولي رادع

"الخارجية": استمرار هدم المباني الفلسطينية يؤكد غياب أي تدخل دولي رادع

&#34;الجهاد الإسلامي&#34; تعقب على عملية إطلاق النار بغور الأردن

"الجهاد الإسلامي" تعقب على عملية إطلاق النار بغور الأردن

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين اعتقال قوات الاحتلال للصحفية لمى غوشة

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين اعتقال قوات الاحتلال للصحفية لمى غوشة

غزة: اللجنة القانونية بـ &#34;التشريعي&#34; تُعقب على تنفيذ أحكام الإعدام بالقطاع

غزة: اللجنة القانونية بـ "التشريعي" تُعقب على تنفيذ أحكام الإعدام بالقطاع

مخالفة لالتزامات فلسطين الدولية.. أول مركز حقوقي يُعلق على تنفيذ خمسة أحكام بالإعدام بالقطاع

مخالفة لالتزامات فلسطين الدولية.. أول مركز حقوقي يُعلق على تنفيذ خمسة أحكام بالإعدام بالقطاع

&#34;بكدار&#34; يُسلم وزارة التربية والتعليم بغزة مدرسة أحمد عبد العزيز الأساسية للبنين

"بكدار" يُسلم وزارة التربية والتعليم بغزة مدرسة أحمد عبد العزيز الأساسية للبنين

فيديو.. عدة إصابات بإطلاق نار على حافلة للمستوطنين في غور الأردن

فيديو.. عدة إصابات بإطلاق نار على حافلة للمستوطنين في غور الأردن

هيئة الأسرى: تضييق شديد من قبل إدارة السجون على الأسير المعزول زكريا زبيدي

هيئة الأسرى: تضييق شديد من قبل إدارة السجون على الأسير المعزول زكريا زبيدي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: استمرار هدم المباني الفلسطينية يؤكد غياب أي تدخل دولي رادع

"الخارجية": استمرار هدم المباني الفلسطينية يؤكد غياب أي تدخل دولي رادع

&#34;الجهاد الإسلامي&#34; تعقب على عملية إطلاق النار بغور الأردن

"الجهاد الإسلامي" تعقب على عملية إطلاق النار بغور الأردن

غزة: اللجنة القانونية بـ &#34;التشريعي&#34; تُعقب على تنفيذ أحكام الإعدام بالقطاع

غزة: اللجنة القانونية بـ "التشريعي" تُعقب على تنفيذ أحكام الإعدام بالقطاع

غزة: &#34;صندوق الشباب&#34; واللجنة القطرية توقّعان اتفاقية لدعم زواج 250 شابًا

غزة: "صندوق الشباب" واللجنة القطرية توقّعان اتفاقية لدعم زواج 250 شابًا

نائب بـ &#34;تشريعي غزة&#34; يُعلق على تنفيذ أحكام الإعدام بالقطاع

نائب بـ "تشريعي غزة" يُعلق على تنفيذ أحكام الإعدام بالقطاع

بيت لحم: الاحتلال يحتجز مركبة تقل جثمان الشهيد أبو محاميد

بيت لحم: الاحتلال يحتجز مركبة تقل جثمان الشهيد أبو محاميد

غزة: &#34;الشرطة المجتمعية&#34; تُنهي 13 خلافًا ماليًا في محافظات القطاع

غزة: "الشرطة المجتمعية" تُنهي 13 خلافًا ماليًا في محافظات القطاع

مُعقبًا على تنفيد حكم الإعدام.. البزم: سنواصل تطبيق القانون لحماية السلم المجتمعي

مُعقبًا على تنفيد حكم الإعدام.. البزم: سنواصل تطبيق القانون لحماية السلم المجتمعي

منوعات

شاهد: دينا الشربيني تمارس رياضتها المفضلة &#34;الأصعب على الإطلاق&#34;

شاهد: دينا الشربيني تمارس رياضتها المفضلة "الأصعب على الإطلاق"

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بإطلالة مفاجئة وغريبة لها

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بإطلالة مفاجئة وغريبة لها

شاهد: سيرين عبدالنور تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها واعتزالها للتمثيل

شاهد: سيرين عبدالنور تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها واعتزالها للتمثيل

شاهد: سعد لمجرد يغضب جمهوره بسبب هذه الحركات الجريئة في رقصه

شاهد: سعد لمجرد يغضب جمهوره بسبب هذه الحركات الجريئة في رقصه

شاهد: وائل جسار في نوبة بكاء على المسرح بعد رحيل جورج الراسي

شاهد: وائل جسار في نوبة بكاء على المسرح بعد رحيل جورج الراسي

شاهد: الجمهور يتفاعل مع محمد رمضان بسبب ما فعله بعد خروجه من المسجد

شاهد: الجمهور يتفاعل مع محمد رمضان بسبب ما فعله بعد خروجه من المسجد

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا العبدلله بعيد ميلادها الـ52

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا العبدلله بعيد ميلادها الـ52

بعد ولادتها المبكرة.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

بعد ولادتها المبكرة.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة بحلمها بـ&#34;المهدي المنتظر&#34;

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة بحلمها بـ"المهدي المنتظر"

الجمهور يشن هجوم حاد على فنان شهير بسبب تصريحاته عن &#34;الجنس&#34;

الجمهور يشن هجوم حاد على فنان شهير بسبب تصريحاته عن "الجنس"

عربي

الكاظمي يدعو لإجراء جولة ثانية من &#34;الحوار الوطني&#34;

الكاظمي يدعو لإجراء جولة ثانية من "الحوار الوطني"

دي ميستورا يلتقي ممثلي البوليساريو في تندوف في الجزائر

دي ميستورا يلتقي ممثلي البوليساريو في تندوف في الجزائر

سوريا: سقوط مروحية عسكرية شمال شرق حماة ومصرع طاقمها

سوريا: سقوط مروحية عسكرية شمال شرق حماة ومصرع طاقمها

حفيظ درّاجي يرد على تغريدة للإعلامي فيصل القاسم ضد الجزائر

حفيظ درّاجي يرد على تغريدة للإعلامي فيصل القاسم ضد الجزائر