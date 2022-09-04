تعليق حركة حماس على عملية إطلاق النار بغور الأردن

رام الله - دنيا الوطنباركت حركة حماس، عملية إطلاق النار على حافلة تقل مستوطنين في منطقة غور الأردن، والتي وصفتها بـ "البطولية".بدوره، قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "هذه العملية للمقاومة الفلسطينية في غور الأردن جزء من الرد على جرائم الاحتلال، خاصة الجرائم بحق المسجد الأقصى المبارك وتدنيس المقدسات".وتابع قاسم أن "هذه العملية تؤكد فشل كل محاولات الاحتلال لوقف المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية"، مشددًت أن "كل الاعتقالات والاغتيالات لن توقف المد الثوري لشباب الضفة الغربية".وأكمل: "هذه المرة تضرب المقاومة في أماكن جديدة في الضفة الغربية لم يتوقعها الاحتلال، لتؤكد قدرتها على إرباك الاحتلال وتجاوز كل إجراءات".وزاد قاسم أن العملية تؤكد الفشل التام للمنظومة الأمنية الإسرائيلية التي قالت إن "هناك بعض المناطق والبؤر التي تشهد عملاً مقاوماً فقط".وختم تصريحاته: "نحن أمام مرحلة جديدة في الضفة، عنوانها استمرار وتصاعد العمل المقاوم بكل أشكاله ضد الاحتلال ومستوطنيه، ولن يتوقف حتى تحقيق أهداف شعبنا".