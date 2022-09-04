غزة: اللجنة القانونية بـ "التشريعي" تُعقب على تنفيذ أحكام الإعدام بالقطاع

رام الله - دنيا الوطنأكدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، بغزة، اليوم الأحد، أن تنفيذ أحكام الإعدام، جاءت تتويجاً للمطالبة الشعبية ودعوات الشرائح المجتمعية الواسعة والتي تبناها المجلس التشريعي، وهي تُجسد التطبيق العملي لسيادة القانون وإنفاذ أحكام القضاء الباتة واجبة النفاذ.وتوضح اللجنة أن عملية تنفيذ أحكام الإعدام راعت استيفاء أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته؛ وتؤكد على أن إجراءات التنفيذ التزمت بكل الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة.وتشدد اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، بغزة، على أن تنفيذ أحكام الإعدام يحقق القصاص العادل والردع العام ويعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي؛ ومنع التجرؤ على ارتكاب الجرائم أو الثأر الذي يتسبب بزعزعة النسيج الاجتماعي والأهلي.