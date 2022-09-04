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شؤون فلسطينية

"بكدار" يُسلم وزارة التربية والتعليم بغزة مدرسة أحمد عبد العزيز الأساسية للبنين

"بكدار" يُسلم وزارة التربية والتعليم بغزة مدرسة أحمد عبد العزيز الأساسية للبنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار – بكدار أ. محمد أبو عوض، اليوم الاحد، الانتهاء من إنجاز مدرسة أحمد عبد العزيز الأساسية للبنين في خانيونس جنوب قطاع غزة حيث سيتم تسليمها إلى وزارة التربية والتعليم.

وقال رئيس المجلس إن "بكدار" أشرفت على إنشاء هذه المدرسة وهي واحدة من ثلاث مدارس تُشرف "بكدار" على تنفيذها والممولة من صندوق الأقصى وبادراه البنك الإسلامي للتنمية- جدة وبقيمة اجمالية تبلغ ثلاثة ملايين وتسعمئة وعشرون ألف
دولار فيما بلغت تكلفت انشاء هذه المدرسة مليون و310 آلاف دولار.

ونوه أبو عوض إلى أهمية هذا الصرح العلمي المميز معماريا وهندسيا حيث ستستقبل المدرسة ما لا يقل عن 1800 طالب في الفترتين الصباحية والمسائية .

وشكرا أبو عوض الحكومة الفلسطينية على تخصيصها المبالغ لإنشاء هذه المدارس في قطاع غزة التي ستساهم في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا.

كما شكر إدارة صندوق الأقصى وإدارة البنك الإسلامي للتنمية في جدة على دعمهم المستمر للشعب الفلسطيني في كافة القطاعات وفي كافة محافظات الوطن.

وأثنى أبو عوض على طواقم بكدار الفنية والإدارية على الجهد المميز والذي ظهر جليا في إنشاء هذه التحفة المعمارية في الوقت المناسب رغم الظروف الصعبة والمتمثلة في الحصار والحروب من ناحية والجائحة من ناحية أخرى.

بدوره، نوه مدير عام بكدار في قطاع غزة المهندس محمد النجار إلى أن المدرسة تم إنشاؤها على مساحة تقدر بحوالي 4200 متر مربع ومكونة من الـ 22 غرفة صفية إضافة الى واحدة مخصصة للاحتياجات الخاصة، كما تضم مكتبة ومختبر للحاسوب ومختبر كيميائي وملعب ومكاتب للإدارة والمعلمين، وأيضا مجهزة المدرسة لإنتاج طاقة شمسية بقوة 30كيلو واط .

وأشاد النجار بالطواقم الفنية والإدارية في "بكدار" على جهدهم المميز والمتواصل ومسابقة الزمن لإنجاز المشروع في الوقت المناسب وبمهنية عالية.

وأثني على طواقم وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة لما أبدوه من تعاون صادق ساهم في سرعة تنفيذ المشروع.

كما أثنى على الدور الهام للمكتب الاستشاري للبنك الإسلامي في قطاع غزة برئاسة المهندس رفعت ذياب وطاقمه الذي واكب تنفيذ المشروع في كافة مراحله.

وأكد النجار استمرار تضافر كافة الجهود لإنجاز المدرستين الأخريين في أسرع وقت واستعداد بكدار على الاشراف على تنفيذ كافة المشاريع في كافة القطاعات بالكفاءة والمهنية المميزة.





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