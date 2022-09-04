عاجل

  • حماس: هذه المرة تضرب المقاومة في أماكن جديدة في الضفة الغربية لم يتوقعها الاحتلال

  • حماس: هذه العملية تؤكد فشل كل محاولات الاحتلال لوقف المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية

  • حماس: هذه العملية للمقاومة في غور الأردن جزء من الرد على جرائم الاحتلال

  • وزير جيش الاحتلال بيني غانتس: سنواصل ونزيد النشاط المستدف لما وصفه "الإرهاب" بالضفة

  • وزير جيش الاحتلال بيني غانتس: سنواصل ونزيد النشاط المستدف لما وصفه "الإرهاب" بالضفة

  • بيني غانتس: بدأنا عملية مطاردة لمنفذي عملية إطلاق النار على الحافلة وتمكنا من اعتقالهم

مباشر | إصابات في إطلاق نار على حافلة للمستوطنين في غور الأردن

شؤون فلسطينية

فيديو.. عدة إصابات بإطلاق نار على حافلة للمستوطنين في غور الأردن

فيديو.. عدة إصابات بإطلاق نار على حافلة للمستوطنين في غور الأردن
صورة من مكان عملية إطلاق النار ظهر اليوم
رام الله - دنيا الوطن
نُقلت أربع إصابات جراء عملية إطلاق نار صوب حافلة مستوطنين على شارع 90 في غور الأردن، ظهر اليوم السبت. 

ووفقًا لما نشره الإعلام الإسرائيلي، فإنه تم إصابة سائق الحافلة التي تقل مستوطنين بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار.

هذا وقال موقع (0404): إن "الإصابات الثلاث في عملية إطلاق النار التي وقعت في غور الأردن وصفت بالمتوسطة".

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن قوات جيش الاحتلال اعتقلت اثنين من المشتبه بهم في تنفيذ عملية إطلاق النار على الحافلة.

في السياق، قال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس: "سنواصل ونزيد النشاط المستهدف لما وصفه (الإرهاب) في الضفة الغربية".

يتبع...

 


 



أخبار ذات صلة

أول تعليق من حماس على عملية إطلاق النار بغور الأردن

أول تعليق من حماس على عملية إطلاق النار بغور الأردن

غزة: اللجنة القانونية بـ &#34;التشريعي&#34; تُعقب على تنفيذ أحكام الإعدام بالقطاع

غزة: اللجنة القانونية بـ "التشريعي" تُعقب على تنفيذ أحكام الإعدام بالقطاع

مخالفة لالتزامات فلسطين الدولية.. أول مركز حقوقي يُعلق على تنفيذ خمسة أحكام بالإعدام بالقطاع

مخالفة لالتزامات فلسطين الدولية.. أول مركز حقوقي يُعلق على تنفيذ خمسة أحكام بالإعدام بالقطاع

&#34;بكدار&#34; يُسلم وزارة التربية والتعليم بغزة مدرسة أحمد عبد العزيز الأساسية للبنين

"بكدار" يُسلم وزارة التربية والتعليم بغزة مدرسة أحمد عبد العزيز الأساسية للبنين

هيئة الأسرى: تضييق شديد من قبل إدارة السجون على الأسير المعزول زكريا زبيدي

هيئة الأسرى: تضييق شديد من قبل إدارة السجون على الأسير المعزول زكريا زبيدي

غزة: &#34;صندوق الشباب&#34; واللجنة القطرية توقّعان اتفاقية لدعم زواج 250 شابًا

غزة: "صندوق الشباب" واللجنة القطرية توقّعان اتفاقية لدعم زواج 250 شابًا

يائير لبيد: أي زيادة بعدد عمال غزة عن 20 ألفاً ستكون بهذا الشرط

يائير لبيد: أي زيادة بعدد عمال غزة عن 20 ألفاً ستكون بهذا الشرط

نائب بـ &#34;تشريعي غزة&#34; يُعلق على تنفيذ أحكام الإعدام بالقطاع

نائب بـ "تشريعي غزة" يُعلق على تنفيذ أحكام الإعدام بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: اللجنة القانونية بـ &#34;التشريعي&#34; تُعقب على تنفيذ أحكام الإعدام بالقطاع

غزة: اللجنة القانونية بـ "التشريعي" تُعقب على تنفيذ أحكام الإعدام بالقطاع

نائب بـ &#34;تشريعي غزة&#34; يُعلق على تنفيذ أحكام الإعدام بالقطاع

نائب بـ "تشريعي غزة" يُعلق على تنفيذ أحكام الإعدام بالقطاع

بيت لحم: الاحتلال يحتجز مركبة تقل جثمان الشهيد أبو محاميد

بيت لحم: الاحتلال يحتجز مركبة تقل جثمان الشهيد أبو محاميد

غزة: &#34;الشرطة المجتمعية&#34; تُنهي 13 خلافًا ماليًا في محافظات القطاع

غزة: "الشرطة المجتمعية" تُنهي 13 خلافًا ماليًا في محافظات القطاع

مُعقبًا على تنفيد حكم الإعدام.. البزم: سنواصل تطبيق القانون لحماية السلم المجتمعي

مُعقبًا على تنفيد حكم الإعدام.. البزم: سنواصل تطبيق القانون لحماية السلم المجتمعي

هيئة الأسرى: استمرار جريمة الإهمال الطبي بحق الأسرى الذين يواجهون الموت كل يوم

هيئة الأسرى: استمرار جريمة الإهمال الطبي بحق الأسرى الذين يواجهون الموت كل يوم

الاحتلال يعتقل أسرى محررين من نابلس ورام الله

الاحتلال يعتقل أسرى محررين من نابلس ورام الله

تعرف على حالة الطقس حتى يوم الأربعاء المقبل

تعرف على حالة الطقس حتى يوم الأربعاء المقبل

منوعات

شاهد: دينا الشربيني تمارس رياضتها المفضلة &#34;الأصعب على الإطلاق&#34;

شاهد: دينا الشربيني تمارس رياضتها المفضلة "الأصعب على الإطلاق"

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بإطلالة مفاجئة وغريبة لها

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بإطلالة مفاجئة وغريبة لها

شاهد: سيرين عبدالنور تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها واعتزالها للتمثيل

شاهد: سيرين عبدالنور تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها واعتزالها للتمثيل

شاهد: سعد لمجرد يغضب جمهوره بسبب هذه الحركات الجريئة في رقصه

شاهد: سعد لمجرد يغضب جمهوره بسبب هذه الحركات الجريئة في رقصه

شاهد: وائل جسار في نوبة بكاء على المسرح بعد رحيل جورج الراسي

شاهد: وائل جسار في نوبة بكاء على المسرح بعد رحيل جورج الراسي

شاهد: الجمهور يتفاعل مع محمد رمضان بسبب ما فعله بعد خروجه من المسجد

شاهد: الجمهور يتفاعل مع محمد رمضان بسبب ما فعله بعد خروجه من المسجد

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا العبدلله بعيد ميلادها الـ52

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا العبدلله بعيد ميلادها الـ52

بعد ولادتها المبكرة.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

بعد ولادتها المبكرة.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة بحلمها بـ&#34;المهدي المنتظر&#34;

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة بحلمها بـ"المهدي المنتظر"

الجمهور يشن هجوم حاد على فنان شهير بسبب تصريحاته عن &#34;الجنس&#34;

الجمهور يشن هجوم حاد على فنان شهير بسبب تصريحاته عن "الجنس"

عربي

الكاظمي يدعو لإجراء جولة ثانية من &#34;الحوار الوطني&#34;

الكاظمي يدعو لإجراء جولة ثانية من "الحوار الوطني"

دي ميستورا يلتقي ممثلي البوليساريو في تندوف في الجزائر

دي ميستورا يلتقي ممثلي البوليساريو في تندوف في الجزائر

سوريا: سقوط مروحية عسكرية شمال شرق حماة ومصرع طاقمها

سوريا: سقوط مروحية عسكرية شمال شرق حماة ومصرع طاقمها

حفيظ درّاجي يرد على تغريدة للإعلامي فيصل القاسم ضد الجزائر

حفيظ درّاجي يرد على تغريدة للإعلامي فيصل القاسم ضد الجزائر