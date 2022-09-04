فيديو.. عدة إصابات بإطلاق نار على حافلة للمستوطنين في غور الأردن



ووفقًا لما نشره الإعلام الإسرائيلي، فإنه تم إصابة سائق الحافلة التي تقل مستوطنين بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار.



هذا وقال موقع (0404): إن "الإصابات الثلاث في عملية إطلاق النار التي وقعت في غور الأردن وصفت بالمتوسطة".





وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن قوات جيش الاحتلال اعتقلت اثنين من المشتبه بهم في تنفيذ عملية إطلاق النار على الحافلة.





في السياق، قال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس: "سنواصل ونزيد النشاط المستهدف لما وصفه (الإرهاب) في الضفة الغربية".



















يتبع...

رام الله - دنيا الوطننُقلت أربع إصابات جراء عملية إطلاق نار صوب حافلة مستوطنين على شارع 90 في غور الأردن، ظهر اليوم السبت.