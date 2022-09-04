هيئة الأسرى: تضييق شديد من قبل إدارة السجون على الأسير المعزول زكريا زبيدي





ويقول المحامي وفق ما نقلت هيئة الأسرى في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن إدارة السجن، تتعمد تكبيل يديه الى الخلف مما يسبب له أوجاع كبيرة خصوصا بوجود إصابة سابقه لديه، بالإضافة الى وجود بقايا شظايا بقدمي الأسير وعند التفتيش

بالماكنة تقوم بالتزمير، فيتم تفتيشه تفتيشا عاريا بشكل عنيف ومذل.



وقال الزبيدي عبر المحامي: "قبل أيام قليلة قامت وحدة (متسادا) بالدخول إلى الزنزانة في ساعات الصباح الباكر، و كنت نائما فوضعوا السلاح على رأسي وخلال النهوض ارتطمت قدمي بأحد أفراد الوحدة، فقاموا بالاعتداء علي بوحشية وصادروا كافة أغراضي بحجة التفتيش".



يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باعتقال الزبيدي في 27 كانون الثاني/يناير 2019 بعد اقتحام مدينة رام الله، كما أن زكريا هو أحد الأسرى الستة التي تمكنوا من انتزاع حريتهم عبر نفق سجن (جلبوع) خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وقد أُعيد اعتقاله على يد جيش الاحتلال هو ورفيقه الأسير محمد العارضة، وذلك بالقرب من قرية أم الغنم في الجليل الأسفل، وصدر بحقه حكماً بالسجن الفعلي 5 سنوات وغرامة مالية

بقيمة 5000 شيكل، مع وقف تنفيذ من 8 شهور إلى ثلاث سنوات.



رام الله - دنيا الوطنأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين معتز شقيرات بعد زيارته لسجن رامون، بأن الأسير المعزول زكريا الزبيدي (45 عاما) ما زال يعاني من ظروف العزل القاسية، بهدف تضييق الخناق عليه وثنيه عن المطالبة بأدنى حقوقه.