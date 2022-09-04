عربي

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورات عسكرية قرب الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورات عسكرية قرب الحدود اللبنانية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه أطلق تدريبات عسكرية لقواته على الحدود اللبنانية تستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل، مؤكدا أن التدريبات مخطط لها مسبقا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على (تويتر): "خلال التمرين سيتم ملاحظة حركة نشطة للمركبات العسكرية وسيسمع دوي انفجارات في المنطقة"، بحسب موقع (الجزيرة). 

وتابع: "تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2022".

وفي مطلع الشهر الحالي، نقل موقع (أكسيوس) الإخباري الأميركي عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن "حل النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان يمثل أولوية رئيسية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن".

وأكد أن "الولايات المتحدة تواصل تضييق الفجوات بين لبنان وإسرائيل، وتعتقد أن من الممكن التوصل إلى تسوية دائمة بينهما".

وأشار إلى أن "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يجري اتصالات يومية بالمسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين"، كما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه "من المتوقع أن يزور المبعوث كلا من لبنان وإسرائيل خلال أيام".

أخبار ذات صلة

الكاظمي يدعو لإجراء جولة ثانية من &#34;الحوار الوطني&#34;

الكاظمي يدعو لإجراء جولة ثانية من "الحوار الوطني"

دي ميستورا يلتقي ممثلي البوليساريو في تندوف في الجزائر

دي ميستورا يلتقي ممثلي البوليساريو في تندوف في الجزائر

سوريا: سقوط مروحية عسكرية شمال شرق حماة ومصرع طاقمها

سوريا: سقوط مروحية عسكرية شمال شرق حماة ومصرع طاقمها

حفيظ درّاجي يرد على تغريدة للإعلامي فيصل القاسم ضد الجزائر

حفيظ درّاجي يرد على تغريدة للإعلامي فيصل القاسم ضد الجزائر

السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 شخصًا

السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 شخصًا

عبد الله باثيلي مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا

عبد الله باثيلي مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا

سوريا: مسلحو &#34;النصرة&#34; ينفذون هجمات بمنطقة خفض التصعيد في إدلب

سوريا: مسلحو "النصرة" ينفذون هجمات بمنطقة خفض التصعيد في إدلب

هجوم مغربي على الرئيس التونسي

هجوم مغربي على الرئيس التونسي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بيت لحم: الاحتلال يحتجز مركبة تقل جثمان الشهيد أبو محاميد

بيت لحم: الاحتلال يحتجز مركبة تقل جثمان الشهيد أبو محاميد

غزة: &#34;الشرطة المجتمعية&#34; تُنهي 13 خلافًا ماليًا في محافظات القطاع

غزة: "الشرطة المجتمعية" تُنهي 13 خلافًا ماليًا في محافظات القطاع

هيئة الأسرى: استمرار جريمة الإهمال الطبي بحق الأسرى الذين يواجهون الموت كل يوم

هيئة الأسرى: استمرار جريمة الإهمال الطبي بحق الأسرى الذين يواجهون الموت كل يوم

الاحتلال يعتقل أسرى محررين من نابلس ورام الله

الاحتلال يعتقل أسرى محررين من نابلس ورام الله

&#34;النضال الشعبي&#34;: ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من معاناة شعبنا في غزة

"النضال الشعبي": ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من معاناة شعبنا في غزة

مركز حقوقي يطالب بالتحقيق الفوري في قضية استشهاد المعتقل محاميد

مركز حقوقي يطالب بالتحقيق الفوري في قضية استشهاد المعتقل محاميد

وزير الاتصالات يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; حقيقة ضياع معلومات من وزارة الصحة

وزير الاتصالات يكشف لـ"دنيا الوطن" حقيقة ضياع معلومات من وزارة الصحة

اللجنة القطرية توقع اتفاقية لدعم زواج 250 شابا في قطاع غزة

اللجنة القطرية توقع اتفاقية لدعم زواج 250 شابا في قطاع غزة

منوعات

شاهد: دينا الشربيني تمارس رياضتها المفضلة &#34;الأصعب على الإطلاق&#34;

شاهد: دينا الشربيني تمارس رياضتها المفضلة "الأصعب على الإطلاق"

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بإطلالة مفاجئة وغريبة لها

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بإطلالة مفاجئة وغريبة لها

شاهد: سيرين عبدالنور تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها واعتزالها للتمثيل

شاهد: سيرين عبدالنور تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها واعتزالها للتمثيل

شاهد: سعد لمجرد يغضب جمهوره بسبب هذه الحركات الجريئة في رقصه

شاهد: سعد لمجرد يغضب جمهوره بسبب هذه الحركات الجريئة في رقصه

شاهد: وائل جسار في نوبة بكاء على المسرح بعد رحيل جورج الراسي

شاهد: وائل جسار في نوبة بكاء على المسرح بعد رحيل جورج الراسي

شاهد: الجمهور يتفاعل مع محمد رمضان بسبب ما فعله بعد خروجه من المسجد

شاهد: الجمهور يتفاعل مع محمد رمضان بسبب ما فعله بعد خروجه من المسجد

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا العبدلله بعيد ميلادها الـ52

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا العبدلله بعيد ميلادها الـ52

بعد ولادتها المبكرة.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

بعد ولادتها المبكرة.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة بحلمها بـ&#34;المهدي المنتظر&#34;

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة بحلمها بـ"المهدي المنتظر"

الجمهور يشن هجوم حاد على فنان شهير بسبب تصريحاته عن &#34;الجنس&#34;

الجمهور يشن هجوم حاد على فنان شهير بسبب تصريحاته عن "الجنس"

عربي

الكاظمي يدعو لإجراء جولة ثانية من &#34;الحوار الوطني&#34;

الكاظمي يدعو لإجراء جولة ثانية من "الحوار الوطني"

دي ميستورا يلتقي ممثلي البوليساريو في تندوف في الجزائر

دي ميستورا يلتقي ممثلي البوليساريو في تندوف في الجزائر

حفيظ درّاجي يرد على تغريدة للإعلامي فيصل القاسم ضد الجزائر

حفيظ درّاجي يرد على تغريدة للإعلامي فيصل القاسم ضد الجزائر

السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 شخصًا

السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 شخصًا