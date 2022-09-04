الجيش الإسرائيلي يُجري مناورات عسكرية قرب الحدود اللبنانية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه أطلق تدريبات عسكرية لقواته على الحدود اللبنانية تستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل، مؤكدا أن التدريبات مخطط لها مسبقا.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على (تويتر): "خلال التمرين سيتم ملاحظة حركة نشطة للمركبات العسكرية وسيسمع دوي انفجارات في المنطقة"، بحسب موقع (الجزيرة).وتابع: "تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2022".وفي مطلع الشهر الحالي، نقل موقع (أكسيوس) الإخباري الأميركي عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن "حل النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان يمثل أولوية رئيسية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن".وأكد أن "الولايات المتحدة تواصل تضييق الفجوات بين لبنان وإسرائيل، وتعتقد أن من الممكن التوصل إلى تسوية دائمة بينهما".وأشار إلى أن "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يجري اتصالات يومية بالمسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين"، كما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه "من المتوقع أن يزور المبعوث كلا من لبنان وإسرائيل خلال أيام".