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دولي

استعدادات في إسرائيل لتطعيم الجمهور بجرعتي لقاحي كورونا وإنفلونزا قبل الشتاء

استعدادات في إسرائيل لتطعيم الجمهور بجرعتي لقاحي كورونا وإنفلونزا قبل الشتاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال منسق نشاطات مكافحة (كورونا) في إسرائيل، البروفيسور سلمان زرقا، إن من واجب وزارة الصحة، اتخاذ الاستعدادات لمجابهة موجة مزدوجة من الفيروسات في موسم الشتاء المقبل، والمراد بذلك وباء (كورونا) ووباء إنفلونزا. 

وأضاف أنه نظراً للمخاوف من ارتفاع نسبة المراضة وازدياد عدد المحتاجين إلى العلاج في المستشفيات فمن الواجب اتخاذ التحضيرات تحسبا من هذه المخاطر. 

وأوضح زرقا أن الأمر الجاري بحثه الآن هو إعطاء جرعتين من لقاحين لذوي الفئات العمرية الأكثر تعرضا للإصابة بالأمراض. ومن المتوقع أن يلتئم مساء اليوم المنتدى المكلف بعلاج الأوبئة، ويبحث المراضة الشتوية الموسمية. 

ويسود الاعتقاد أن للمرة الأولى ستقدم وزارة الصحة تطعيما يتكون من جرعتين أولهما ضد (كورونا) والثاني ضد الإنلفوانزا.

يشار إلى أن عدد الإسرائيليين الذين توفوا نتيجة الإصابة بمرض (كورونا) يزيد عن 11 ألفًا منذ ظهور المرض قبل أكثر من عامين ونصف.

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