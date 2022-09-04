شؤون فلسطينية

نائب بـ "تشريعي غزة" يُعلق على تنفيذ أحكام الإعدام بالقطاع

نائب بـ "تشريعي غزة" يُعلق على تنفيذ أحكام الإعدام بالقطاع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وقال النائب في المجلس التشريعي، بغزة، محمد فرج الغول، إن تنفيذ حكم الإعدام عقوبة مؤلمة وقاسية، و"ترك تنفيذها هو أقصى وأشد، لأنه سيورث عداءات كثيرة في المجتمع".  

وأضاف في تصريحات إذاعية، بأن "حدث تنفيذ الإعدام مؤلم وكبير، لكنه رادع للمجرمين وراحة للعائلات أصحاب الدم". 

وأشار إلى أنه "يجب أن يعرف كل قاتل وعميل أن مصيره القتل، ويجب أن يرتدع ويتوب وهو أفضل له وأي خطأ في هذا الجانب لا يُغفر". 

 وشدد على أن "المجلس التشريعي دائما توصياته وقراراته بضرورة تنفيذ عقوبة الإعدام وأن تكون مستمرة في فترات حتى لا يُترك مجال للقتل والقتل المضاد في مجتمعنا".

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، صباح الأحد، تنفيذ خمسة أحكام قضائية بالإعدام، نهائية وباتّة وواجبة النفاذ، بحق مُدانَين اثنين بالتخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بجرائم قتل جنائية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن تنفيذ الأحكام يأتي "استناداً إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وتحقيقاً للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي".

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