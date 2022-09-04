نائب بـ "تشريعي غزة" يُعلق على تنفيذ أحكام الإعدام بالقطاع

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، صباح الأحد، تنفيذ خمسة أحكام قضائية بالإعدام، نهائية وباتّة وواجبة النفاذ، بحق مُدانَين اثنين بالتخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بجرائم قتل جنائية.



