الاتحاد الأوروبي لـ"دنيا الوطن": هذا موعد تحويل أموال مخصصات الشؤون للسلطة



وتابع أن ثمة إجراءات يقوم بها الاتحاد الأوروبي في فلسطين، لسبب أنه منذ مدة زمنية طويلة لم يتم تحويل أموال للسلطة بهدف صرف مخصصات الشؤون.



وشدد عثمان أن الأمور الآن بحاجة لبعض المعالجات الفنية ومن ثم سيتم تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، والتي بدورها تحدد موعدًا لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الحالي.

وكان قد صرح وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن أموال الاتحاد الأوروبي قد وصلت وننتظر موافقة الاتحاد الأوروبي لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وقال مجدلاني في تصريح إذاعي لـ (صوت الوطن) المحلية: "قدّمت قوائم الأسماء المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية للاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن "هناك فحص يقوم به الاتحاد الأوروبي عليها ويقارنها بالبيانات الموجودة لديه، من يستحق ومن لا يستحق".

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامكشف مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، اليوم الأحد، عن موعد تحويل الأموال الأوروبية إلى خزينة السلطة الفلسطينية وبالتالي صرف مخصصات الشؤون.وقال عثمان في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إنه "سيتم تحويل أموال الاتحاد الأوروبي إلى خزينة السلطة خلال مدة زمنية تقدر بأسبوع إلى 10 أيام".