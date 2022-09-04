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شؤون فلسطينية

غزة: "الشرطة المجتمعية" تُنهي 13 خلافًا ماليًا في محافظات القطاع

غزة: "الشرطة المجتمعية" تُنهي 13 خلافًا ماليًا في محافظات القطاع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أنهت الشرطة المجتمعية في محافظات قطاع غزة 13 خلافاً مالياً بقيمة 70 ألف دولار أمريكي وذلك على خلفية معاملات بيع وشراء تجارية بين عدد من المواطنين.

وذكرت الشرطة المجتمعية في محافظة خانيونس أنها أنهت ثماني خلافات مالية بقيمة 31 ألف و400 دولار وذلك على خلفية معاملات بيع وشراء، بالإضافة إلى مبالغ ديون شرعية بين أطراف الخلاف.

وأشارت الشرطة المجتمعية إلى إنهاءها خلافين ماليين في محافظة رفح تقدر قيمتها بمبلغ 30 ألف و100 دولار على خلفية معاملة بيع سيارة، بالإضافة إلى دين شرعي بين اثنين من المواطنين.

وفي السياق ذاته، أنهت الشرطة المجتمعية في محافظة غزة ثلاث خلافات مالية بقيمة 8500 دولار وذلك على خلفية قضايا مالية محالة من النيابة العامة وكمبيالات مستحقة بين الأطراف في قضايا مختلفة.

ولفتت إلى أنه تم تحويل ملفات جميع القضايا للجهات المختصة بهدف إنهائها بشكل قانوني وكتابة التعهدات اللازمة.

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