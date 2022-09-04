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دولي

إثر أوضاعهم المُتردية.. بريطانيا: تراجع معنويات الجنود الروس

إثر أوضاعهم المُتردية.. بريطانيا: تراجع معنويات الجنود الروس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الاستخبارات البريطانية أن الجنود الروس يعانون من مشاكل عدة بينها مكافآت القتال وتراجع المعنويات، مضيفةً أن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بأوكرانيا.

وبحسب موقع (العربية)، أكدت أن الجيش الروسي يعاني من هشاشة في الروح المعنوية بسبب أوضاعه المتردية.

وكانت كييف أعلنت أنها قضت على أكثر من 49 ألف جندي روسي منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي، وحتى أمس السبت، بينهم 350 في اليومين الماضيين فقط.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة أمس السبت، إن "أوكرانيا تشن هجومًا واسعًا في جنوب البلاد في منطقة خيرسون وهو ما يشكل ضغطًا على قوات موسكو".

وأوضحت الوزارة البريطانية أن "أحد عناصر هذا الهجوم تقدم على جبهة غربية واسعة من نهر دنيبرو، وتركز على ثلاثة محاور داخل خيرسون أوبلاست التي تحتلها روسيا".

وأكدت موسكو أمس السبت بدورها أن الهجوم الأوكراني المضاد لطرد القوات الروسية من جنوب البلاد، مستمر، لكن يأتي بتكلفة باهظة للقوات الأوكرانية. 

وقالت وزارة الدفاع في موسكو إن "النظام في كييف يواصل محاولته غير الناجحة لإعادة السيطرة على المنطقة الواقعة بين مدينتي ميكولايف وكريفي ريه".

وأضاف أن "أوكرانيا خسرت 23 دبابة و27 مركبة قتالية، بالإضافة إلى أكثر من 230 جندياً الجمعة، ولا يصدر الجيش الأوكراني نفسه سوى القليل من المعلومات حول التقدم في الهجوم المضاد، الذي شنه في مطلع الأسبوع".

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